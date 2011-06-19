-"JOLIE'Yİ FAHRİ HEMŞEHRİMİZ YAPMAK İSTİYORUZ" HATAY (A.A) - 19.06.2011 - Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Birleşmiş Milletler (BM) iyi niyet elçisi ve film yıldızı Angelina Jolie'nin kabul etmesi halinde fahri hemşehrileri yapmak istediklerini belirtti Savaş, film yıldızı Jolie'nin, Hatay'a gelmesinin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi. Jolie'nin Kızılay tarafından Altınözü ilçesinde kurulan geçici çadırkentte kalan Suriyelileri ziyaret ettiğini anımsatan Savaş, şöyle devam etti: ''Jolie'nin çadırkenti ziyaret ederek anne şefkatinde kadın ve çocuklarla ilgilenmesi hepimizi duygulandırdı. Jolie ziyaretiyle hem Suriye'de yaşanan trajediye hem de Türk konukseverliğine dikkati çekti. Suriye'de yaşanan olaylar hepimizi derinden üzdü. Dost ve kardeş ülke Suriye'deki olayların bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Dünya globalleşti. Suriye'de yaşanan olayları gizlemek mümkün değil. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın halkın isteklerine kulak vermesini, reformlar yaparak akan kanı acilen durdurması gerekiyor.'' -JOLIE'YE HEMŞEHRİLİK TEKLİFİ - Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Angelina Jolie'nin sıkıntılı zamanlarda Hatay'a geldiğini, iyi günlerde de kenti ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. Jolie'nin kendilerine kenti tanıtma fırsatı vermediğini ifade eden Savaş, ''Ünlü yıldız Jolie kabul ederse fahri hemşehrimiz yapmak istiyoruz. Jolie'ye kentin dünyaca ünlü Arkeoloji Müzesi'ni, St. Pierre Kilisesi'ni ve Habib-i Neccar Camisi gibi tarihi ve turistik yerlerini gezdirmek istiyoruz. Bu konuda Jolie'den haber bekliyoruz'' diye konuştu.