"Jeotermal enerji ekonomiye 5 milyar dolar katkı sağlayabilir"

Deniz Tok / İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, \"teşvik mekanizmasının devam etmesiyle\" jeotermal enerjinin 2021-2040 yılları arasındaki dönemde ülke ekonomisine toplam 5 milyar dolar yarar sağlayabileceğine dikkat çekti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Semineri ve Sergisi’nde, üniversite ile özel sektörden birçok isim bir araya gelerek petrol, doğal gaz ve jeotermal enerji alanlarında öne çıkan konuları ele aldılar.

Etkinliğe “Yatırımcı Gözüyle Türkiye’de Jeotermalin Bugünü ve Geleceği” başlıklı sunumuyla katılan Ali Kındap, jeotermalin Türkiye’nin en önemli yerli ve milli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Ali Kındap konuşmasında Nisan 2018 verilerine göre Türkiye’nin 1155 MW jeotermal kurulu gücüyle dördüncü sırada yer aldığını ve yıllık toplam enerji üretiminin yüzde 1,8’inin jeotermal kaynaklardan sağlandığı söyledi.

Ayrıca, jeotermal enerjinin üç milyon hanenin enerji ihtiyacını karşıladığını belirten Kındap, “Bunun fosil yakıt ithalatını azaltmaya katkısı çok büyük.”dedi.

Jeotermal enerjinin ekonomiye katkısını ele alan Kındap, sektörün mevcut kurulu güç için sondaj maliyeti hariç şimdiye kadar 2.5 milyar dolar yatırım yaptığını ve bu yatırımın ülke ekonomisine yaklaşık 1.75 milyar dolar katkı sağladığını söyledi ve ekledi:

\"Jeotermal enerji yatırımlarında yüzde 70 oranında yerli aksam ve hizmet kullanılıyor. Yatırımların devam etmesiyle bu oranın yüzde 90’lara çıkması mümkün. Sektör ayrıca kurulu tesislerde 1600 kişiye istihdam sağlıyor ve bu sayı yeni santral kurumlarında 3500 kişiye çıkıyor.\"

Jeotermalin fosil yakıtlara göre çok daha temiz ve çevreci enerji kaynağı olduğunun altını çizen Kındap, bu alana yatırımların enerjinin yanı sıra seracılık, sağlık, turizm gibi farklı alanlarda da değer yarattığını da söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Diğer enerji santralleri ortalama 20-30 sene ömre sahipken, jeotermal santrallerde bu süre 40-50 seneye çıkıyor. Dünyada bu kadar süre çalışan örnekler var. İşletmesini üstlendiğimiz Kızıldere I Jeotermal Enerji Santrali 35 yıla yaklaşan faaliyet süresiyle bunun Türkiye’deki en iyi örneklerinden biri. Bu da jeotermal enerjiye yapılan yatırımları birçok noktada olumlu kılıyor.\"