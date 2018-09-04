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Ekonomi

"Japonya'nın 2019 mali yılı bütçesi rekor büyüklüğe ulaşacak"

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, 2019 mali yılı için ilk bütçe taleplerinin bütçe büyüklüğünün 102 trilyon yen (918 milyar dolar) ile tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşacağını gösterdiğini vurguladı

04 Eylül 2018 12:10

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, 2019 mali yılı için ilk bütçe taleplerinin bütçe büyüklüğünün 102 trilyon yen (918 milyar dolar) ile tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşacağını gösterdiğini vurguladı.
Yaşlanan nüfus ve Çin ile Kuzey Kore\'den kaynaklı savunma harcamaları ihtiyacı nedeniyle, bütçenin rekor düzeye ulaşabileceğini belirten Aso, Maliye Bakanlığı\'nın nihai verileri belirleme süreci içinde olduğunu söyledi ve ekledi:
\"Sosyal harcamalarda beklenen artış, gelecek mali yılın bütçe taleplerinin arkasındaki büyük bir faktör.\"

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