"JAMMER"LI OTO HIRSIZLARI İŞ BAŞINDA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te sinyal kesici (jammer) cihaz kullanılarak kilidi devre dışı bırakılan park halindeki araçtan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih Ali Kuçşu Mahallesi, Aslanhane Sokak\'ta 10 Ağustos günü akşam saatlerinde S.G. aracını bir benzinliğin yakınına park ederek, benzinliğin marketinden alış-veriş yapmaya gitti. O sırada hırsızlar, jammer ile S.G\'nin uzaktan kumanda ile kapattığı aracın kilidini devre dışı bıraktı. Bir süre sonra aracın içinde bulunan içinde 30 Bin Lira, bir miktar döviz ve ziynet eşyası olan çantayı alan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Aracının yanına gelen S.G. kapısı açık aracının içinde çantasının olmadığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelilerin hırsızlık ve yankesicilikten kaydı bulunan Berkay K. (20) ile Ercan Ş. (26) olduğunu tespit etti. Geçtiğimiz gün yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Berkay K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ercan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JAMMERLI HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında, S. G.\'nin aracını park edip benzinciye girmesi görülüyor. Bir süre sonra hırsızın gelip araçtan çantayı aldıktan sonra uzaklaşması görüntülere yansıyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-S.G nin aracını park etmesi

-Şüphelinin gelişi

-Gidişi

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılması

-Genel ve detaylar