-"İZMİRDEKİ ARAMA ADLİ MERCİLERİN KOORDİNESİNDE" ERZURUM (A.A) - 02.05.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, ''Bu tamamen adli mercilerin yani cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde, emrinde yürütülen bir konu (İzmir Büyükşehir Belediyesindeki arama). Bende İzmir Valimizden biraz önce öğrendim konuyu. Dolayısıyla dosya benim önümde olmadığı için bizim de içinde olduğumuz bir olay olmadığı için detayını bilmiyorum'' dedi. Palandöken Dağı'ndaki Polat Renaissance Otelde düzenlenen Milletvekili Genel Seçimleri Bölge Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katılan Güneş daha sonra, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Kaya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Erkol, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Numan Yıldırım ile İl Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız'ı makamlarında basına kapalı ziyaret etti. Bakan Güneş, İl Emniyet Müdürlüğü girişinde bir gazetecinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki aramayla ilgili sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Şu kadar zamandır takip olup olmadığı bizim bilgimiz dahilinde değil. Bu tamamen adli mercilerin yani cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde, emrinde yürütülen bir konu. Bende İzmir valimizden biraz önce öğrendim konuyu. Dolayısıyla dosya benim önümde olmadığı için bizim de içinde olduğumuz bir olay olmadığı için detayını bilmiyorum. Benim de dışardan sayın valimizin verdiği harici bilgi kadar bilgim oldu. Adli mercilerin yürüttüğü bir olay.'' -BAŞPOLİSLİK- Güneş, başka bir gazetecinin başpolislik sınavıyla ilgili sorusuna ise ''Bunda herhangi bir sorun yok. Sınavı da zaten biz yapmadık'' dedi. TBMM'den bir kanun çıktığını, başpolislik ve kıdemli başpolislik diye iki ayrı kademe getirildiğini bildiren Bakan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu kadrolardan her ile o ilin kadro sayısına göre bir genel kontenjan ayrıldı. Her ilin kontenjan sayısı takdir edersiniz ki o ilin büyüklüğüne ve o ilin oradaki personelimizin sayısına göre değişiyor. Her ildeki polis arkadaşlarım o ile tahsis edilen kontenjan için sınava girdiler. Bu sınavı biz yapmadık biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığımız yaptı. Dolayısıyla her ilin değerlendirmesi kendi kadro sayısına göre yapıldığı için farklılık olabiliyor. Bu tamamen o ile tahsis edilen kadronun sayısı ve o ilden sınava giren personelimizin başarısıyla alakalı bir durum. Bir ilde şu kadar puan alan belki giremeyebiliyor. Kendi ilinde değerlendirmeye alınamayabiliyor. Ama bir başka ilde daha düşük alan kendi ilinin kontenjan durumuna ve o ilin sınava giren personelimizin başarı durumuna göre o kadroya atanmaya hak kazanabiliyor. Bu tamamen teknik bir konu. Bunda herhangi bir sorun yok. Sınavı da zaten biz yapmadık.'' Bakan Güneş daha sonra Erzurum Havalimanından helikopterle Kars'a hareket etti.