-"İZMİR'DE SİYASETİN ADI HİZMET VE PROJE" İZMİR (A.A) - 17.04.2011 - Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Binali Yıldırım, ''İzmir'de yeni bir dönem başlıyor. Artık İzmir'de siyasetin adı hizmet ve proje'' dedi. Binali Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelen partililere hitaben yaptığı konuşmada, İzmirlilerin davetini talimat kabul ederek geldiğini söyledi. İzmirlilerin verdiği güvenin kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini belirten Yıldırım, ''İzmir için sorumluluğumuz bundan böyle daha da arttı. İzmir'e hizmeti en iyi şekilde yerine getirdik, bundan sonra da sizlerle el ele, omuz omuza İzmir'i cumhuriyetin 100. yılına başarıyla taşıyacağız'' dedi. Yıldırım, 8,5 yılda 80 yılda yapılamayan hizmeti Türkiye'ye sunduklarını ifade ederek, ''İzmir'de yeni bir dönem başlıyor. Artık İzmir'de siyasetin adı hizmet ve proje. Artık İzmir'de siyaset yok, hizmet var. Herkes için hizmet ve çalışmak var. İzmir'in ve Türkiye'nin geleceği için çalışmak var'' diye konuştu. Konuşması sırasında partililerin ''İzmir seninle gurur duyuyor'' şeklindeki tezahüratları üzerine Binali Yıldırım, ''Biz sizinle gurur duyuyoruz değerli hemşehrilerim'' dedi. Yıldırım, konuşmasının ardından İzban'ın Menderes-Aliağa hattında sefer yapan banliyö trenine binerek, vatandaşlarla sohbet etti. Alsancak durağına kadar olan yolculuk sırasında Yıldırım, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. ''İzmir'den aday olmanız için geçmiş seçimlerde çok talep vardı. Bu talebi daha önce geri çevirmiştiniz. Şimdi neden aday oldunuz?'' sorusuna Yıldırım, şu cevabı verdi: ''O zaman ortada fol yok, yumurta yoktu. Yoğunlukla 2009 yılından sonra sivil toplum örgütleri, iş çevreleri, esnaf ve sanatkarlarla yoğun temaslarımız oldu. Çeşitli açılış törenlerinde biraraya geldik. Bu istek hep dile getirildi. Partimiz, özellikle Sayın Başbakanımız, İzmirlilerin bu isteğine duyarsız kalmadı. Buradan aday gösterilmemiz uygun görüldü. Aday olmak güzel, ama mühim olan bunun gereğini yapmaktır. İzmirlinin desteğiyle güzel bir seçim kampanyası yürüteceğiz ve İzmir'in kayıp yıllarını telafi edecek büyük projeleri hep birlikte gerçekleştireceğiz.'' Binali Yıldırım, ''EXPO adaylığı AK Parti'nin seçim bildirgesinde yer almış. İzmir'in adaylığı net mi?'', ''Körfez'e köprü konusu sizin döneminizde fizibl olmadığı yönüyle gündeme gelmişti, şimdi fikir mi değişti?'' soruları üzerine, şunları söyledi: ''İzmir ile ilgili hizmet ve projelerimiz bunlarla sınırlı değil. İzmir'e oldukça kalın bir dosya ile geldik. Bunları rahat ve sakin bir ortamda kamuoyu ile paylaşacağız. Bugün sadece aday tanıtım toplantısı için buradayız. İzmir için çok güzel şeyler olacak. Bugün müjdeler ve projelerden bahsetmeyeceğim. Daha önümüzde iki ay var. Bütün sermayemizi ilk günden tüketmeyelim.'' Diğer partilerin milletvekili aday listeleri hakkındaki görüşünün sorulması üzerine Binali Yıldırım, ''Diğer listelerle uğraşacak vaktimiz yok. Bizim listemizin güzel olan tarafı çok genç ve dinamik kadro var. En yaşlıları benim, hesap edin. Teşkilatta görev yapan arkadaşlara listelerde yer verilmesi de rakip partilerinden ayıran önemli bir taraf. İzmirlilere kendimizi anlatacağız, ama daha çok İzmirlileri dinleyeceğiz. İzmirliler çok dinledi. Dinlenmeye ihtiyacı var, onu da biz yapacağız. Seçim sürecinde ağırlıkla İzmir'deyiz. İl başkanı öyle bir program hazırlamış ki ne İLO'nun, ne Türkiye'nin çalışma şartlarına uyuyor. Gece gündüz 3 vardiya program yapmış. Seçim geçtikten sonra davacı olacağım'' dedi. Gelecek yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup olmayacağının sorulması üzerine de Binali Yıldırım, ''Herkesin yapacağı iş var. O gün gelince ne babayiğitler çıkar'' diye konuştu.