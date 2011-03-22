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Yaşam

"İZCİ KAMPI"NA İNCELEME ANKARA (A.A)

22 Mart 2011 20:36

-"İZCİ KAMPI"NA İNCELEME ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ''14. Çanakkale Geçilmez Ergin İzci Milli Kampı'' programında ''öğrencilere kuran okunduğu'' iddialarına ilişkin inceleme başlattı. Bugün bir televizyon kanalında ''Bir Garip İzci Kampı'' başlığıyla yayımlanan haberde, ''14. Çanakkale Geçilmez Ergin İzci Milli Kampı'' programında görevli bazı eğitimcilerce öğrencilere Kur'an-ı Kerim okunduğu iddiaları yer almıştı. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, MEB'in konuya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.

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