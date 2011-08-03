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Yaşam

"İZBAN"A KAZA UYARISI ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2011 15:42

-"İZBAN"A KAZA UYARISI ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri Nazım Karakurt, TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin birlikte çalıştırdığı, İZBAN banliyö işletmeciliğinde, kırmızı ışık ihlali nedeniyle son 6 ayda 7 defa kazanın eşiğinden dönüldüğünü belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.  Karakurt, yazılı açıklamasında, Aliağa-Cumaovası arasında çalışan hattan her gün yüzbinlerce kişinin faydalandığını anımsattı.  Söz konusu hatta, kırmızı ışık ihlali nedeniyle son 6 ayda 7 defa kazanın eşiğinden dönüldüğünü ifade eden Karakurt, İZBAN AŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise ''Hata yapıldığı ancak ciddi bir tehlikenin söz konusu olmadığının'' söylendiğini bildirdi.  Işık ihlalleri üzerine sendikaları tarafından yapılan incelemede, ''İZBAN'da işleyişin pek çok yönden sorunlu ve kazalara zemin hazırlayan bir durumda olduğunun'' tespit edildiğini belirten Karakurt, söz konusu kurumları güvenlik önlemleri almaya, İZBAN yönetimini de ilgili protokolün gereklerini yerine getirmeye çağırdı.

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