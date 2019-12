-"İYİLİK TRENİ" YOLA ÇIKTI ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Pakistan'ın, Türkiye'ye her zor duruma düştüğünde, şartları ne olursa olsun destek verdiğini belirterek, ''Bu ülkeye şükran borcumuz var'' dedi. Sabah-ATV Grubu ve Türk Kızılayının, sel felaketinden etkilenen Pakistan'a yardım amacıyla başlattığı kampanyada toplanan yardımları taşıyan ''İyilik Treni'', Ankara Garı'nda düzenlenen törenle yola çıktı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek, törende yaptığı konuşmada, siyasi ve menfaat ilişkisine dayanmayan Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin, başka ülkelerle olan ilişkilere benzemediğini, dostluk ve kardeşliğe dayandığını söyledi. ''İyilik Treni''nin de bu ilişkinin gereği olduğunu vurgulayan Çiçek, ''Pakistan, Türkiye'ye her zor duruma düştüğünde, şartları ne olursa olsun destek verdi. Bu ülkeye şükran borcumuz var'' şeklinde konuştu. Uluslararası toplumun Pakistan'a henüz gereken yardımı yapmadığını kaydeden Çiçek, felaketten haberdar olunur olunmaz ilgili kurumların hemen üzerlerine düşeni yerine getirdiğini, vatandaşların da Ramazan vesilesiyle bu ülkeye yardımda bulunabileceklerini belirtti. Bunun için bankalarda hesaplar açıldığını hatırlatan Çiçek, ''Yatırılacak paralar, fitre ve zekat olabilir. Bu yardımlar devam etmelidir. Dostluk ve kardeşlik bunun içindir. Herkes bu kampanyaya katılmalı. Yardımlar ne kadar erken gönderilirse o kadar anlamlı olur'' diye konuştu. Çiçek, Pakistan'a yardım için meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına ve basına önemli görevler düştüğünü, ''İyilik Treni'' ile gönderilen konutların, bayramdan önce hazır olmasının planlandığını sözlerine ekledi. -''DURUM VAHİM''- Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Tekin Küçükali de Pakistan'da durumun son derece vahim olduğunu söyledi. Din ve dil ayrımı gözetmeksizin zor duruma düşen her ülkeye yardım götürdüklerini anlatan Küçükali, ''Pakistan'ın eski durumuna dönmesi için 6 yıl geçmesi gerekiyor. Biz kendimizi, Pakistanlıların bizi sevdiği kadar sevmiyoruz. Yarın 54 tırlık bir konvoy, haftaya da bir tren daha yola çıkacak'' diye konuştu. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da yardımların en kısa sürede ve güvenli şekilde ulaştırılması için en uygun tercih olarak gündeme gelen ''İyilik Treni''nin 6 bin 800 kilometrelik yolu 11 günde katedeceğini bildirdi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da Pakistan'a yardım kampanyasını sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiklerini söyledi. -''ÜLKEM 70 YIL GERİYE GİTTİ''- Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Tarık Azizuddin ise toplanan yardımlar için teşekkür ederek, ramazan ayında Müslümanların birbirine yardım etmesinin önemine işaret etti. Birkaç yıl önceki deprem felaketinin yaralarını saramadan yeni bir felaketle karşılaştıklarını, deprem felaketi sonrasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesine ulaşan ilk lider olduğunu kaydeden Azizuddin, sel felaketinde de Türkiye'nin Pakistan'a yardım gönderen ilk ülke olduğunu belirtti. Sel felaketinin yarattığı tabloyla ilgili de bilgi veren Azizuddin, selden 20 milyon kişinin etkilendiğini, 2 bin dolayında kişinin hayatını kaybettiğini, 165 bin kilometrekarelik bir alanın sular altında kaldığını, 1 milyon evin yok olduğunu, 4.6 milyon kişinin evini kaybettiğini, 3.5 milyon çocuğun hastalık riskiyle karşıya bulunduğunu, yüzlerce kilometrelik yol ve enerji hattının sel sularına kapıldığını söyledi. Alt yapı ve konut yapımı için 12-15 milyar dolara ihtiyaç olduğunu ifade eden Azizuddin, ''Sel felaketi nedeniyle ülkem 70 yıl geriye gitti'' dedi. Etkilenen bölgelerin 3-5 yıl arasında yeniden inşa edilebileceğini kaydeden Azizuddin, ''Ama Türkiye gibi dostlarımız olduğu için ümidimizi kaybetmedik'' diye konuştu. ''İyilik Treni' daha sonra törene katılan yetkililer tarafından uğurlandı. Pakistan'a gönderilen 20 konteynerden oluşan ''İyilik Treni''nde, 300 mevlana evi, 2 bin gıda kolisi, 930 çuval un, hijyen malzemesi, kuru gıda, çocuk bezi ve su bulunuyor.