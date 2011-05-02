-"İSTEYEN ŞARAP İÇER İSTEYEN ŞERBET" İZMİR (A.A) - 01.05.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, hiç kimsenin kılığıyla kıyafetiyle masasıyla ilgilenmediklerini belirterek, ''İsteyen sofrasını kurar şarap içer, isteyen sofrasında şerbet içer'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Torbalı ilçelerini gezen Bakan Günay, Sığacık Limanı'nda incelemede bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti Menderes ilçe yönetimiyle yemekte biraraya gelen Bakan Günay, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Türkiye'de havayolları, yollar, okullar, altyapı çalışmaları yaptıklarını, otelleri çoğalttıklarını, İzmir'in Türkiye'deki gelişmeye ayak uyduramadığını ifade eden Günay, Türkiye'nin bereketinin İzmir'e de yayılmasını istediklerini söyledi. Bakan Günay, şöyle konuştu: ''İzmir'de ''Yapmam, yaptırmam'' siyaseti var. Ne yapıyorlar ne yaptırıyorlar. İzmir'in her sorunu hepimizin ortak sorunudur. Ankara'da, İstanbul'da gecekondu kalmadı, ancak Buca'nın, Konak'ın, Karabağlar'ın gecekonduları hala devam ediyor. Biz sosyal dönüşüm, kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz. Evler yapıp vatandaşlara veriyoruz. Ancak İzmir Ankara ile işbirliği yapmakta gecikmiş. Biz bunu telafi etmeye çalışıyoruz. İzmir İzmir'den ibaret değildir. Etrafında Manisa, Uşak gibi iller vardır. Sorunların yerel yönetimler tarafından Ankara'ya taşınması lazım. Ben bana talep getirene parti gözetmeksizin yardım ediyorum. Ancak İzmir'deki yerel yönetimlerin bizden talebi yok. Talepte bulunanların sayısı 3'ü geçmez. İzmir bizim elimizden tuttuğu zaman biz de İzmir'i ayağa kaldıracağız. Hiç kimsenin kılığıyla kıyafetiyle masasıyla ilgilenmiyoruz. İsteyen sofrasını kurar şarap içer isteyen sofrasında şerbet içer. Benim derdim onların çocuğunun geleceğidir. İzmir'i Türkiye kenti ve dünya markası yapacağız.'' Daha sonra gittiği Torbalı Atatük Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Günay, barış, dostluk, kardeşlik üzerinden yeni bir Türkiye kurmaya çalıştıklarını, ülkedeki siyaset algısını değiştirdiklerini, milleti birleştirmek üzerinden siyaset yaptıklarını ifade etti. Seçim meydanlarında sloganlarının 'Bereket, Hürriyet, Adalet' olacağını, vatandaşlara hükümet olarak yaptıklarını anlattıklarını, yapılanlardan hız aldıklarını belirten Günay, kimseye kötü söz söylemeden, küfretmeden, düğüne gider gibi seçime gittiklerini söyledi. Ortadoğu'da yaşanan olaylara da değinen Bakan Günay, bölgenin ateş içerisinde olmasına rağmen Türkiye'nin 'dimdik ayakta' olduğunun altını çizerek, ''Türkiye, Mısır'ın, Libya'nın, Suriye'nin bütün coğrafyanın umudu ülke haline geldi. Bu umudu sarsmayacağız'' dedi. İzmir'i Türkiye'nin hızına yetiştirmek zorunda olduklarını kaydeden Bakan Günay, ''Antalya'da dolaşırken kimse benden birşey istemiyor. Ama İzmir'de dolaşırken benden iş isteyenler oluyor. Çocuklarımıza iş imkanları sağlayacağız. Bunun için turizmi geliştirmemiz lazım'' diye konuştu.