-"İSTANBUL'UN HEDEFİ OLİMPİYATLAR" İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Bundan sonra İstanbul'un hedefi çok açık ve nettir. İstanbul artık olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya hazır bir şehir haline geliyor'' dedi. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti (AKB) Ajansı Koordinasyon Kurulunun son toplantısı, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Genel Sekreter Yılmaz Kurt tarafından sunum yapıldı. İstanbul 2010 AKB Ajansının 3 yılda 462 milyon TL harcama yaptığını, bunun 224 milyon TL'sinin kentsel projelere harcandığını söyleyen Kurt, kültürel miras ve restorasyon etkinlikleri kapsamında 155 proje geldiğini ve bu projelerin bütçesinin 167 milyon TL olduğunu kaydetti. Kurt, ajansın çalışmaları kapsamında 178 yapıda restorasyon gerçekleştirildiğini, bunların arasında cami, medrese, sokak iyileştirmesi gibi birçok çeşit bulunduğunu bildirdi. UNESCO'nun istediği gibi Tarihi Yarımada'da Alan Yönetimi çalışmasının da tamamlandığını ifade eden Kurt, Topkapı Sarayı'nda mutfaklar başta olmak üzere bazı bölümlerin düzenlemesinin yapıldığını belirtti. Toplantının sonunda değerlendirme yapan Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da İstanbul'un Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk aşkı olduğunu, bunu kendisinin de itiraf ettiğini söyledi. İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olma çalışmalarıyla ilgilenme görevini tebliğ etmek için 2005'te çağırdığında o heyecanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gözlerinden okuduğunu bildiren Bağış, bugün de İstanbul ile ilgili her yeni projede aynı kararlılığı kendisinde gördüklerini söyledi. Bağış, İstanbul'un sadece Avrupa'nın değil dünyanın başkenti olduğunu, 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bu medeniyet merkezinin batının en doğulu, doğunun da en batılı şehri olduğunu vurgulayarak, ''İstanbul tek başına Türkiye'nin AB müzakere sürecindeki en önemli argümanı. Bugün İstanbul'suz bir Avrupa çok fakir kalır, çok zayıf kalır, çok yalnız kalır'' diye konuştu. İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkentliği öncesinde ve sırasında muazzam işlerin yapıldığını kaydeden Bağış, 10 bine yakın etkinlik, yüzlerce yayın, kitap, makale ve reklam hazırlandığını belirtti. İstanbul'un tanıtımı için ortaya konulan bu emeklerin bütün yorgunlukları alıp götürdüğünü söyleyen Bağış, Nuri Çolakoğlu ile birlikte başladığı bu çalışmaların, bayrağı devralanlarla çok daha ileri götürüldüğünü bildirdi. Egemen Bağış, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın başkanlığında yürütülen Koordinasyon Kurulunda çok önemli projelerin desteklendiğini, bundan sonra daha büyük projelerde yine birlikte çalışacaklarını ifade etti. İstanbul'un Avrupa 2012 Spor Başkenti ilan edildiğini anımsatan Egemen Bağış, ilk defa AB üyesi olmayan bir ülkenin bir şehrinin spor başkenti ilan edildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bundan sonra İstanbul'un hedefi çok açık ve nettir. İstanbul artık olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya hazır bir şehir haline geliyor. İnşallah Kanalİstanbul projemizin yarattığı uluslararası yankıyla İstanbul'un olimpiyatlara da her zamankinden daha yakın olduğunu ben görüyorum. Gittiğimiz uluslararası toplantılarda da bu konu bize sorulmaya başlandı, gündeme gelmeye başladı. 2010 projelerinde ortaya konulan kararlılık olmasaydı ne İstanbul Avrupa Spor Başkenti olurdu, ne bugün olimpiyatlar için adı geçen bir şehir olurdu, ne de biz kendimizden bu kadar emin olurduk. Onun için emeği geçen arkadaşları bir kez daha kutluyorum.'' -YAZICI'NIN KONUŞMASI- Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı da 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'un kültür başkentliği kapsamında çalışmalarını yürütmek üzere 2007 yılının sonunda kurulan ajansın tüzel kişiliğinin Haziran ayında tamamen tasfiyesinin gerçekleştirilmiş olacağını söyledi. Bugünkü toplantıda aynı zamanda Koordinasyon Kurulunun hem 2010 hem de 2011 yılı bütçesinin onaylandığına işaret eden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ajansın kullandığı bütçeyle alakalı başından bu yana belki gerçeklerle örtüşmeyen oranda fazla bütçe kullandığına ilişkin bir algı oluştu. Kuruluş süreci de dahil olmak üzere 3 yıllık aktif çalışma döneminde ajansın bütün projelere, hem kentsel dönüşüm hem görsel, kültür sanat bütün projeler toplamında sarfı öngörülen bütçesi 462 milyon TL'dir. Ajansın bu harcamasının bir kısmı ödendiği gibi bir kısmı da ajansın tasfiyesinden sonra çalışmaların niteliğine göre belediyeyi ilgilendirenler belediyeye, vakıfları ilgilendirenler vakıflara, özel idareyi ilgilendiren Özel İdareye projelerin tamamlanması için aktarılacak. Bunun ötesinde ajansa bütçeden tahsis edilen ve ajansın hesabına girmiş olan 55 milyon TL de yasanın amir hükmü çerçevesinde ikiye bölünerek, Özel İdare ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilecek. Tabii, bu kaynaklar yine yasada nitelendirildiği şekilde kültür sanat projeleri için kullanılabilecek.'' Hayati Yazıcı, aktarılacak bu kaynakların, ajans tarafından istendiği halde gerçekleştirilemeyen projelerin yapılması için de kullanılabileceğini, Rami Kışlası'nda yapılacak Kültür Merkezi Projesi ve Beyazıt Hamamı ile ilgili hazırlanan projenin bunlara örnek olduğunu belirtti. Çok özgün çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu çalışmaların Türkiye'nin kültür dünyasına, tarihine, vakıf anlayışına katkı veren ve gelecek nesillere aktarılacak nitelikte olduğunu vurgulayan Yazıcı, Ayasofya Müzesi'nin onarılması, Arap Camisi'nin onarımı, Galata Mevlevihanesi'nin daha önceden başlatılan restorasyonunun tamamlanması gibi çok önemli çalışmaların bunların arasında bulunduğunu kaydetti. Yazıcı, kentin 8 bin yıllık geçmişinde yer alan 3 semavi dinin önemli ünitelerinin restorasyon ve onarımlarının gerçekleştirildiğini, çok zevkli bir çalışma süreci geçirdiklerini ifade etti. Hayati Yazıcı, 2010 ve 2011 yılı başında gerçekleştirilen etkinliklerle İstanbul'da özellikle kültür sanatın her alanında büyük bir hareketlilik yaratıldığını, kentsel değişim ve dönüşüm yapıldığını ve bu çalışmaların Türkiye'nin, özellikle İstanbul'un turizm etkinliği ve gelen turist sayısını da olumlu etkilediğini kaydetti. Yazıcı, ajansın bu sürede birçok önemli yayına da imza attığını, en önemlileri arasında bulunan ''Kadı Sicilleri'' adlı ansiklopedinin 28 cildinin bitirildiğini, bunun 40'a tamamlanacağını ve bilim insanlarının hizmetine sunulacağını bildirdi. İstanbul'un bir dünya başkenti ve tüm zamanların başkenti olduğunu vurgulayan Yazıcı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 ile ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İstanbul projelerinin, bu kentin hak ettiği önemli projeler olduğunu söyledi. İstanbul 2010 AKB Ajansı Koordinasyon Kurulunun son toplantısına, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış ve Devlet Bakanı Yazıcı'nın yanı sıra Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Danışma Kurulu Başkanı Hüsamettin Kavi, Genel Sekreter Yılmaz Kurt ve Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Akif Koçyiğit, Erkan Altıok, Osman İnce ve Mehmet Gürkan da katıldı. Bu arada, toplantıya katılanlar için, hatıra olarak üzerlerinde kendi isimlerinin yazılı olduğu birer tahta kaşık ile Necip Fazıl Kısakürek'in ''Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar/Güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar/Gecesi sümbül kokan Türkçesi bülbül kokan İstanbul'' mısralarının yazılı olduğu menü listesi hazırlandı.