-"İSTANBUL'UN EFSANE HANIMLARI" İSTANBUL (A.A) - 30.11.2010 - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti (AKB) Ajansı etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen ''İstanbul'un Efsane Hanımları'' projesi kapsamında, 1890-1940 yılları arasında İstanbul'da yaşayan kadın şarkıcıların hayatlarını anlatan eserler, aralık ayı boyunca çeşitli merkezlerde seslendirilecek. İstanbul 2010 AKB Ajansından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un kadın şarkıcıları, 19. yüzyılın sonunda İstanbul'da modernleşme hareketlerinin ivme kazanmasında büyük rol oynadı. Hayata geçirilen ''İstanbul'un Efsane Hanımları'' projesi, 1890-1940 yılları arasında İstanbul'da yaşayan kadın şarkıcıların öznel hikayelerinden ve şarkılarının bu hikayeleri yansıtabilme gücünden yola çıktı. Proje kapsamında, bu dönemlerde verilen eserlerden kalan belgeler arşivlendi, bu eserler bir albümde toplandı, dönemin eserleri canlı performanslarla dinleyicilerle paylaşıldı ve bu şarkıların bulunamayan notaları bir kitapta toplanarak, müzik kültürünün gizli hazinesi kayıtlara geçirildi. ''Taş plak sesli kadın'' olarak tanınan Sema'nın sahne alacağı konserler, aralık ayı sonuna kadar müzikseverlere sunulacak. Konserlerle İstanbul'un efsane hanımlarının tango, operet, fokstrot ve kantoları yeniden gün yüzüne çıkacak. Konserlerin ilki bu akşam Sultanbeyli Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Konserler, 8 Aralıkta Güngören Kültür ve Sanat Merkezinde, 14 Aralıkta Başakşehir Kültür Merkezinde, 16 Aralıkta Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezinde, 23 Aralıkta Ümraniye Atakent Kültür Merkezinde verilecek.