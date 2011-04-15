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Yaşam

"İSTANBULLULAR, OTOBÜS RENGİNİ SEÇİYOR"  İSTANBUL (A.A)

15 Nisan 2011 01:33

-"İSTANBULLULAR, OTOBÜS RENGİNİ SEÇİYOR"  İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yeni toplu taşıma araçlarının renk seçimi için yaptığı anket yarın sona eriyor.  Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, halka kaliteli hizmet vermek ve toplu ulaşımda rahatlamayı sağlamak için kurulan İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş'nin, kentin üç ana bölgesinde toplu ulaşım ihtiyacının bir sistem dahilinde karşılanması amacıyla ilk etapta 34 hatta 172 otobüsle hizmet vermeye hazırlandığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş'nin, yeni otobüslerin renk seçimi konusunda yürüttüğü çalışmaları tamamladığı bildirilen açıklamada, vatandaşların beğenisine sunulan dört alternatif renk için yapılan anket çalışmasının yarın sona ereceği kaydedildi.  Daha önce şehir hatları vapurlarını ve tramvaylarını seçen İstanbulluların, bu kez de otobüslerinin rengini seçmek için oylama yaptığı hatırlatılan açıklamada, isteyenlerin oylamaya, www.ibb.gov.tr, www.istanbulotobusrenginiseciyor.com ve www.istanbulotobus.com.tr internet sitelerinden katılabileceği ifade edildi. 

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