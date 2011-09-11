-"İsrail'in eli uluslararası arenada güçlendi'' ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin İsrail ile ilgili politikasını eleştirerek, ''İsrail isteseydi parayla böyle bir avukat bulamazdı. Recep Tayyip Erdoğan, bu avukatlığı üstlendi. İsrail'in eli, uluslararası arenada güçlendi'' dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan'ın kızı Tuğçe Tarhan ile eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in oğlu Serkan Sezer'in nikah törenine katıldı. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Twitter'dan yazdığınız Gazze ile ilgili mesaja, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yanıtı oldu. Değerlendirmeniz nedir?'' sorusu üzerine, Başbakan Erdoğan'ın, ''Gazze'ye yardım götürecek Türk Savaş Gemilerine eşlik edeceği'' şeklinde açıklama yaptığını, kendisinin de bu açıklamadan memnuniyet duyduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan'a, ''Eğer Gazze'ye kadar giderseniz, sizi alnınızdan öpeceğim'' dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Başbakan'dan şu yanıtı bekliyordum: Ey Kılıçdaroğlu, göreceksin ben gemilerimizi Gazze'ye kadar götüreceğim. Oysa tam tersine, hakaret içeren bir sürü söylem. Bir başbakana yakışmayacak bir üslup. Alnının temiz olduğunu söylüyor, onun alnının temiz olduğunu kim kabul ediyor? Deniz Feneri'nin kirliliği onun alnında. Elleri de temiz değil. Kul hakkı yiyen kişinin, kul hakkını yiyenlerin sırtını sıvazlayan kişinin alnı temiz olmaz. Bunu bütün Türkiye biliyor.'' Erdoğan'ın seçim sırasında, ''Ben Gazze'ye Mavi Marmara'yı tekrar göndereceğim'' dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Gönderdi mi? Hayır göndermedi. Çünkü halka yalan söylüyor. Artık yalan söylemeyi bir kural haline getirmiş. 'Ben bunu söyledim ama yapamıyorum' diyemiyor. Onun yerine hakareti tercih ediyor. Bu da klasik bir Recep Tayyip Erdoğan davranışı'' diye konuştu. Bir başka gazetecinin ''Dava açmayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna da Kılıçdaroğlu, ''Açılacak. Benim dudaklarım da temiz geçmişim de temiz, ellerim de temiz. Kirli olanlar, zaten bu tür ifadeleri kullanırlar. Temiz adam böyle bir şey kullanır mı, düzgün insan böyle bir şeyi kullanır mı, ahlaklı insan bu tür laflar kullanır mı? Onların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın kültüründen geliyor zaten. Ahlakından geliyor, temiz olmamasından geliyor, geçmişinin temiz olmamasından geliyor. Olay bu'' yanıtını verdi. Bedelli askerlik ile ilgili soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, parlamentonun şu an kapalı olduğunu, bazı milletvekillerinin bu yönde teklifleri bulunduğunu belirterek, ''Açıldığı zaman gerekli işlemi görür'' dedi.