-"İSRAİL'DEN TAZMİNAT VE ÖZÜR BEKLENİYOR" ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, İsrail'den tazminat ve özür beklentilerinin sürdüğünü, bu konularda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Sözcü Ünal, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail ile Türkiye arasında Cenevre'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin sorular üzerine Ünal, Mavi Marmara olayında Türkiye'ye haksızlık yapıldığını düşündüklerini belirterek, haksızlığın giderilmesi için Türkiye'nin beklentilerini daha önce kamuoyuna duyurduklarını ifade etti. Cenevre'de Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun üç kişilik bir İsrail heyetiyle görüştüğünü, bundan sonra da temasların devam edeceğini kaydeden Ünal, "Burada bizim beklentilerimizde hiçbir değişiklik yok. Rakam konusundaki telaffuza girmiyoruz. Fakat tazminat ve özür beklentilerimiz sürüyor. Bunlarda bir değişiklik yok. Bu konularda gelişme olunca size bilgi vermeyi sürdüreceğiz" dedi. Bir sonraki toplantının ne zaman olacağına ilişkin şu anda öngörülen bir tarihin olmadığını da belirten Ünal, bu aşamada ne İsrail basınında çıkan haberler veya açıklamalar üzerine yorumda bulunabileceklerini ne de temasların içeriğine ilişkin bir açıklama yapabileceklerini dile getirdi. Ünal, İsrail'de ortaya çıkan yangın sonrası Türk yangın söndürme uçaklarının İsrail'e gönderilmesi dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kamuoyu önünde Türkiye'ye teşekkür ettiğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ve uçakları ziyaret ettiğini hatırlatan Ünal, "Maslahatgüzarımıza bir plaket verildi. Bunlar olumlu atmosfer yarattı. Sorunun dostça çözülmesini isteyen bir tarafın uzattığı el havada kalmamıştır kalmayacaktır. Ama bu beklentilerimizi değiştirmez" dedi.