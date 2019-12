-"İSRAİL VE FİLİSTİN ZOR SEÇİMLER YAPMALI" WASHINGTON (A.A) - 07.06.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Barack Obama, İsrail-Filistin barışı için iki tarafın da zor seçimler yapması gerektiğini söyledi. Obama ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya'nın en güçlü müttefiklerinden ve en büyük ticari partnerlerinden biri olduğunu belirten Obama, görüşmelerinde, iki ülkenin ekonomik ilişkilerini nasıl geliştirebileceği ve Avrupa'daki krizi görüştüklerini ifade etti. Obama, Merkel ile Avrupa'daki ekonomik krizin, küresel ekonomiyi riske atmaması gerektiği yönünde görüş birliğinde olduklarını kaydetti. Obama, İsrail-Filistin barış müzakerelerinin başlaması için geçen ay altını çizdiği ilkelere desteği nedeniyle Merkel'e teşekkür ederek, hem İsrail ve hem de Filistin'in zor seçimler yapması gerektiği noktasında Merkel ile hem fikir olduklarını söyledi. Obama, Filistin'in, BM Genel Kurulunda bağımsız devlet ilanını gündeme getirmesi gibi tek taraflı eylemlerin engellenmesi konusunda da Merkel ile aynı görüşü paylaştıklarını belirtti. Görüşmede İran'ın nükleer programı konusunu da ele aldıklarını belirten Obama, iki lider olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Kurulu'nun, bu hafta, İran'ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam ettiğini kararlaştırması halinde, İran rejimine baskıyı artırmak için ek yaptırım kararları almayı da içeren yeni adımlar atmaktan başka çare olmadığını düşündüklerini söyledi. -''TEK TARAFLI ÖNLEMLER, BU YOLA GELİNMEYE YARDIMCI OLMUYOR''- Merkel de ABD ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da, Tunus ve Mısırlılara yardım etmek için birlikte çalıştıklarını söyledi. İsrail-Filistin meselesinde, iki devletli çözüm istediklerini belirten Merkel, "Tek taraflı önlemler, bu yola gelinmeye yardımcı olmuyor" dedi. Bu meselede ABD ve Almanya olarak çok yakın işbirliği arzusunda olduklarını ve zamanın çok kritik önemde olduğunu söyleyen Merkel, ABD ile Afganistan'da da yakın işbirliği yaptıklarını hatırlattı. Obama, bir soru üzerine, ikinci kez dibe vuran bir ekonomik durgunluğun yaşanmasına yönelik endişesi olmadığını, ancak ekonomik toparlanmanın kendisinin istediği ölçüde, istihdam yaratımı getirmemesi noktasında kaygılarının bulunduğunu söyledi. Özellikle petrol fiyatlarının aile bütçesini ve tüketicinin psikolojisini çok etkilediğine dikkati çeken Obama, dünyadaki petrol fiyatlarına istikrar getirebilecek enerji politikasına sahip olma yönünde bir dizi yeni adımlar atmakta olduklarını kaydetti. Obama, ekonomik toparlanmanın zaman alacağını, Atlantik'in her iki yakasının ekonomik çalkantıdan toparlanmanın zaman aldığını gördüğünü, ancak panik yapmamak ve aşırı tepki vermemek gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Obama, Yunanistan'ın borç kriziyle uğrayan Avrupa ile işbirliği yapacaklarını ifade etti. Obama, "Almanya ile Libya gibi konularda farklı yaklaşımları olduğu ve Almanya'nın daha fazla askeri katkı sağlaması halinde Libya'da daha hızlı sonuç alınabileceğini düşünüp düşünmediğine" yönelik soru üzerine, Almanya'nın Afganistan'da ek sorumluluklar almasının, kendilerine, kaynaklarını Libya'daki operasyona yönlendirme imkanı sağladığını söyledi. Libya'da önemli ilerleme kaydedildiğini, Bingazi'nin Libya rejiminin tehdidinden kurtulduğunu, Misurata'dan Kaddafi güçlerinin geriye püskürtüldüğünü ifade eden Obama, Kaddafi'nin gitmesinin "sadece an meselesi" olduğunu vurguladı. Obama, koalisyondaki her ülkenin ayrı bir rolü olduğuna dikkati çekerek, Kaddafi gittikten sonra Libya halkının ekonomik ve siyasi olarak kendi ayakları üzerinde durabilmesi için yapılacak çok iş olduğunu ve bu noktada Almanya'nın tam ve canlı desteğinin olmasını beklediklerinin altını çizdi. Merkel de Kaddafi'nin iktidardan ayrılması gerektiğini ve mutlaka ayrılacağını belirterek, Almanya'nın Libya konusunda yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi. NATO operasyonun başarılı olmasının ortak istekleri olduğunu ifade eden Merkel, Kaddafi'nin gitmesinin ardından yapılacak çok iş olduğunu dile getirdi. Merkel, "Farklı sorumluluklar aldığımız farklı alanlar olabilir" dedi. Toplantıda iki lider bazı konularda görüş farklılıkları olabileceğini ama yakın çalıştıklarını da dile getirdi. Obama, görüşme öncesinde Merkel'i Beyaz Saray'da resmi törenle karşıladı.