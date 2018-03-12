T24 LogoT24 Logo
Gündem

"İSPARK 1 lira olsun" teklifine ret

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)  - ANKARA'da otopark ücretlerinin 1 liraya düşürülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin CHP'li üyeleri,  İSPARK'ın 1 TL'ye düşürülmesi için teklif verdi

12 Mart 2018 21:57

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)  - ANKARA\'da otopark ücretlerinin 1 liraya düşürülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi\'nin CHP\'li üyeleri,  İSPARK\'ın 1 TL\'ye düşürülmesi için teklif verdi. AK Parti, konunun üzerinde çalışılması gerektiği belirterek teklifi reddetti.
İBB Meclisi\'nin CHP\'li üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut, Hüseyin Sağ, Tankut Gündoğar ve Seyit Ali Aydoğmuş, İSPARK\'ın 1 lira olması için önerge verdi.

AK PARTİ: ÜZERİNDE ÇALIŞILMADAN TEKLİF EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL
Önergeyi okuyan Nadir Ataman, teklifin meclis gündemine alınarak Ulaşım, Trafik ve Tarife Komisyonu\'na havale edilmesini istedi. Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın, \"Söz konusu teklifi arzu ederlerse başkanlık makamına gönderelim. Gündeme alınması ile ilgili bir önerge ise bunu çalışmadan, altı olmadan, hesabı kitabı olmadan teklif edilmesini doğru bulmuyorum. Gündeme alınmasını reddediyoruz\" dedi. Oylamaya geçilmesinin ardından otopark ücretlerinin düşürülmesinin gündeme alınması ile ilgili teklif, AK Partili meclis üyelerinin \"hayır\" oyları ile reddedildi.

ATAMAN: RANTTAN DEĞİL HALKTAN YANA OLMASINI BEKLERDİK
Toplantının ardından DHA\'ya konuşan Nadir Ataman, \"Belediye otoparklarında asıl hedef gelir elde etmek değil, trafik güvenliğini sağlamaktır. İstanbul\'da trafiğin ne durumda olduğunu herkes biliyor. Belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparkların 1 saate kadar ücretsiz, 24 saat boyunca da 1 TL olmasını istedik. İstanbul\'u yönetenlerin, otopark ücretleri açısından ranttan değil Ankara\'daki gibi halktan yana olmasını beklerdik\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KAYADHAANKARABüyükşehir BelediyesiMeclisi CHPTLAK PartiNadir Ataman Doruk Bulut Hüseyin Sağ Tankut GündoğarSeyit Ali AydoğmuşAK PARTİTEKLİF EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL ÖnergeyiNadir AtamanUlaşım TrafikTarife

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24