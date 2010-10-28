-"İSPANYA-PORTEKİZ ADAYLIĞINA İNCELEME" İDDİASI MADRİD (A.A) - 28.10.2010 - İspanyol spor gazetesi Marca, 2018 Dünya Kupası'nı düzenlemeye aday olan İspanya-Portekiz'in oy satın aldığı iddialarına karşı FIFA'nın inceleme başlattığını ileri sürdü. 2018 ve 2022'de yapılacak Dünya Kupası şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkelerin 2 Aralıkta belli olacak olmasından dolayı aday ülkeler hakkında iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Marca gazetesi, 2022 için aday olan Katar'ın bazı ülkelerin delegelerinden oy satın almaya çalıştığı iddialarından sonra şimdi de 2018 için aday olan İspanya-Portekiz'in Katar ile oy değişikliği konusunda bir anlaşmaya vardığının öne sürüldüğünü belirtti. Haberde, 2018 için İspanya-Portekiz'in yanı sıra İngiltere'nin de aday olduğu hatırlatılıp, İspanya ve Portekiz'e yönelik iddialarla ilgili İngiliz basını ''kışkırtıcılık yapmakla'' suçlandı. İspanyol yetkililerin, tüm iddiaları yalanladığı vurgulanırken, her şeye rağmen İspanya-Portekiz adaylığının tehlikede olduğu kaydedildi. Yapılan değerlendirmede, 2018 Dünya Kupası'nı organize etmek için aday olan ülkeler arasında hakkında dedikodu çıkmayan tek adayın Hollanda-Belçika olduğu, İspanya-Portekiz dışında diğer aday ülkeler Rusya ve İngiltere hakkında da iddialar bulunduğu ifade edildi.