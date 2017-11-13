"Islak İmza Kumpası" Davasında tutuklu sanık kalmadı...

Özden ATİK /İSTANBUL,(DHA)-ERGENEKON Davası\'na delil kabul edilen \"İrtica ile Mücadele Eylem Planı\" belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek\'in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin biri tutuklu 18 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Eyüp Kandemir\'in \"Bilirkişilik görevini kötüye kullanma\" suçundan tahliyesine karar verildi. Sanık Kandemir\'in \"FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan tutuklu olduğu dosyanın ise ayrılmasına karar verildi. Böylece dava dosyasında tutuklu sanık kalmadı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 4.celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Eyüp Kandemir ile tutuksuz sanıklar eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce\'nin de aralarında bulunduğu 17 sanık katıldı. Davanın müdahillerinden CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ve müşteki avukat Serdar Öztürk\'ün de hazır bulunduğu duruşmada eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ\'u ise avukatı İlkay Sezer temsil etti. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, gizli tanık Emin dinlendi.

DURUŞMA 26 NİSAN\'A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, sanık Eyüp Kandemir\'in \"FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan mevcut delil durumu, savunmaları, tanık beyanları, eşine ait kullandığını kabul ettiği telefonlardan ByLock görüşmeleri yaptığına dair deliller dikkate alınarak bu suç yönünden tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ancak heyet, sanık Eyüp Kandemir\'in \"Bilirkişilik görevini kötüye kullanma\" suçu yönünden ise atılı suçun vasıf ve mahiyeti, öngörülen cezanın alt ve üst sınırı ve tutuklu kaldığı süreyi gözönüne alarak tahliyesine hükmetti. Sanık Kandemir hakkındaki \"örgüt üyeliği\" suçundan açılan dava dosyasının geldiği aşamayı dikkate alan heyet, sanık hakkındaki bu dosyanın ayrılmasını da kararlaştırdı. Böylece bu davada, tutuklu sanık kalmamış oldu. Suçtan zarar görme ihtimaline binaen müşteki Serdar Öztürk\'ün katılan olarak davaya kabulüne hükmeden heyet, duruşmayı 26 Nisan\'a bıraktı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başer ile Başsavcıvekili Zafer Koç tarafından hazırlanan 143 sayfalık iddianamede, Ergenekon davasının sanıkları eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ve avukat Serdar Öztürk \"müşteki\" sıfatıyla yer alıyor. Genelkurmay Başkanlığı\'nın \"suç duyurusunda bulunan\" olarak yer aldığı iddianamede, aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce\'nin bulunduğu 18 sanığın \"Terör örgütü üyeliği\" ve \"Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma \" suçlarından 8,5\'er yıldan 18\'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.