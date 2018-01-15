T24 LogoT24 Logo
Dünya

"İskoçya yıl sonunda bağımsızlık referandumu yapabilir"

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, yıl sonuna doğru Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit anlaşması daha da netleştiğinde, ikinci bir bağımsızlık referandumu yapıp yapmayacaklarına karar verebilecekler

15 Ocak 2018 13:04

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, yıl sonuna doğru Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit anlaşması daha da netleştiğinde, ikinci bir bağımsızlık referandumu yapıp yapmayacaklarına karar verebileceklerini söyledi. 
BBC’ye konuşan Sturgeon, “Sonbahar aylarında gelecekteki ilişkilerin nasıl olacağına dair bir netlik kazanmış olmamız gerekiyor. Ben de o zaman İskoçya için nasıl bir adım atmalıyız, buna karar verebileceğim” dedi. 
İki yıl önce İskoçların büyük umutlarla oylamaya gittiği 18 Eylül Bağımsızlık Referandumu ayrılıkçılar için hüsranla sonuçlanmış, oylamaya katılan İskoç halkının yüzde 55,4\'ü Birleşik Krallık\'ta kalmayı tercih etmişti. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıOcak DHABaşbakanı Nicola SturgeonBirleşik KrallıkAvrupa BirliğiBrexitSturgeonBenEylül Bağımsızlık ReferandumuFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24