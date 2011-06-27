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Politika

"İŞİN SONU GENEL AFFA GİDİYOR" ANKARA (A.A)

27 Haziran 2011 13:49

-"İŞİN SONU GENEL AFFA GİDİYOR" ANKARA (A.A) - 27.06.2011 - DYP Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, TBMM açıldıktan sonra ''genel af'' konusunun tartışılacağını belirterek, ''işin sonunun, terör, KCK ve Ergenekon sanıklarının genel afla serbest bırakılacağını, buna da 'Milli Barış' denileceğini'' öne sürdü. Özakçıkgöz, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'nin açılışından sonra genel affın tartışılacağını ve 5 aya kadar kanunlaşmasının istendiğini ileri sürerek, bu konunun 5-6 yıldır gündemde olduğunu ve toplumun buna hazırlandığını savundu. ''Toplum genel affa yavaş yavaş, bilinç altından alıştırıldı'' ifadesini kullanan Özaçıkgöz, genel affa doğru gidildiğini ve ''terör, KCK ve Ergenekon'' soruşturması sanıklarının da bu aftan yararlanacağını öne sürdü. Özaçıkgöz, ''KCK sanıkları ve teröre bulaşmış sanıkların yanında Ergenekon sanıklarının da yararlanacağından bu genel affın adına da 'Milli Barış' veya 'Helalleşme' denecek'' değerlendirmesinde bulundu.

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