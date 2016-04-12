"IŞİD'in hedefinde Şampiyona vardı"

Fransız Libération gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, geçen

hafta Brüksel'de yakalanan Muhammed Abrini, Fransa'da düzenlenecek olan Avrupa

Futbol Şampiyonası sırasında Fransa'da terör saldırısı düzenlemeyi planlandıklarını

itiraf etti.

Ayrıca CNN kanalı da 'soruşturmaya yakın kaynaklara' dayandırdığı haberinde,

radikal İslamcı teröristlerin Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında saldırı düzenlemeyi

planladığını iddia etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

"Fransa hedef alınacaktı"

Belçik Savcılığı, geçen hafta Brüksel'deki terör hücresinin asıl hedefinin Fransa

olduğunu, ancak güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması ve operasyonların sürmesi

nedeniyle bunu başaramayan teröristlerin Brüksel'i hedef aldığını duyurmuştu.

Savcılık Sözcüsü, "Olası hedefler hakkında kesinlikle yorum yapmayız" dedi.

31 yaşındaki Muhammed Abrini geçen cuma Brüksel'de yakalandı. Brüksel

saldırılarında 'şapkalı adam' olarak anılan üçüncü zanlı olduğu ortaya çıkan Abrini,

Paris saldırılarının ardından Avrupa'nın en çok aranan ismi olmuştu. Abrini, terör

örgütlerine üyelik ve terör saldırılarında can kaybına neden olma suçlamaları ile karşı

karşıya.