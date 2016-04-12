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Dünya
Deutsche Welle

"IŞİD'in hedefinde Şampiyona vardı"

Fransız Libération gazetesi, geçen hafta yakalanan terör şüphelisi Abrini'nin Fransa'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na saldırı düzenlemeyi planladıklarını itiraf ettiğini öne sürdü.

12 Nisan 2016 14:04

Fransız Libération gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, geçen
hafta Brüksel'de yakalanan Muhammed Abrini, Fransa'da düzenlenecek olan Avrupa
Futbol Şampiyonası sırasında Fransa'da terör saldırısı düzenlemeyi planlandıklarını
itiraf etti.

Ayrıca CNN kanalı da 'soruşturmaya yakın kaynaklara' dayandırdığı  haberinde,
radikal İslamcı teröristlerin Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında saldırı düzenlemeyi
planladığını iddia etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

"Fransa hedef alınacaktı"

Belçik Savcılığı, geçen hafta Brüksel'deki terör hücresinin asıl hedefinin Fransa
olduğunu, ancak güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması ve operasyonların sürmesi
nedeniyle bunu başaramayan teröristlerin Brüksel'i hedef aldığını duyurmuştu.
Savcılık Sözcüsü, "Olası hedefler hakkında kesinlikle yorum yapmayız" dedi.

31 yaşındaki Muhammed Abrini geçen cuma Brüksel'de yakalandı. Brüksel
saldırılarında 'şapkalı adam' olarak anılan üçüncü zanlı olduğu ortaya çıkan Abrini,
Paris saldırılarının ardından Avrupa'nın en çok aranan ismi olmuştu. Abrini, terör
örgütlerine üyelik ve terör saldırılarında can kaybına neden olma suçlamaları ile karşı
karşıya.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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