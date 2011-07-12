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Yaşam

"IRON DUKE" MARMARİS'TE  MARMARİS (A.A)

12 Temmuz 2011 18:07

-"IRON DUKE" MARMARİS'TE  MARMARİS (A.A) - 12.07.2011 - İngiltere Donanması'na bağlı ''F- 234 HMS Iron Duke'' isimli fırkateyn türü savaş gemisi, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.  Öğlen saatlerinde Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaşan gemide, yaklaşık 200 askeri personelin görev yaptığı belirtildi.  Marmaris'e liman ziyaretinde bulunan savaş gemisi, özellikle ilçede tatil yapan İngiliz turistlerin ilgisini çekti. Bazı turistler geminin önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.  Akdeniz'den geldiği açıklanan Iron Duke'in yakıt ve yiyecek ikmalinin ardından Cuma günü ayrılacağı öğrenildi.

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