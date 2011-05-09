-"IRKÇILIK KADAR TEHLİKELİ" İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleri üzerinden İslam dünyasına yönelik önyargı sergilendiğini belirterek, "tüm Müslümanları töhmet altında bırakmak, adı Hasan, Ahmet, Mustafa ve benzerleri olan kişilere potansiyel terörist tavrı takınmak, en az ırkçılık kadar, en az anti semitizm kadar tehlikelidir" dedi. 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'nda konuşan Erdoğan, Konferans'a özellikle gelişmiş, zengin ülkelerin, yeterli ilgiyi göstermediklerini büyük bir üzüntüyle müşahede ettiklerini belirterek, ''Günlük harcaması 1,25 doların altında on milyonlarca insanın bulunduğu bir dünyada, açık söylüyorum, hiç kimse ama hiç kimse masum değildir ve olamaz'' diye konuştu. Bazı teröristler ve terör örgütleri üzerinden, bugün İslam dünyasına ve Müslümanlara yönelik toptancı bir ön yargı sergilendiğini ifade eden Erdoğan şunları kaydetti: "Terör nereden, kimden gelirse gelsin, karşısında dururuz ve duruyoruz. Terörist ve terör örgütleri arasında, asla ve asla ayrım yapmıyor, terörü bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Ancak, bazı teröristler ve terör örgütleri üzerinden, tüm Müslümanları töhmet altında bırakmak, adı Hasan, Ahmet, Mustafa ve benzerleri olan kişilere potansiyel terörist tavrı takınmak, en az ırkçılık kadar, en az anti semitizm kadar tehlikelidir. Şunu artık anlamak zorundayız... 11 Eylül saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'ne olduğu kadar, insanlığa da yönelik bir saldırıdır. Paris'e, Madrid'e, Londra'ya yönelik saldırılar, esasında tüm insanlık değerlerine yönelik saldırılardır. Biz Türkiye olarak, terör saldırılarına bu nazarla bakarken, ülkemize yönelik saldırılara göz yumulması, sessiz ve tepkisiz kalınması son derece manidardır. Türkiye, teröre ve terör örgütüne karşı çok kararlı bir mücadele verirken, üzülerek ifade etmeliyim ki, bu mücadelesinde yalnız bırakılmıştır. Bugün hala, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermeyen, kendi ülkelerinde bu mücadele için istekli davranmayan, hatta terör örgütüne destek dahi sağlayan ülkeler olduğunu biliyoruz."