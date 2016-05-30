"Irkçı, ırkçıyım demez"



Almanya İçin Alternatif Partisinin genel başkan yardımcılarından Alexander Gauland'ın babası Ganalı olan Alman futbol milli takımı elemanlarından Jerome Boateng hakkındaki sözlerine Alman gazetelerinin yorum köşelerinde geniş yer ayrılmış. ‘Die Welt' gazetesinin yorumu özetle şöyle:

“Alexander Gauland ‘FAS' gazetesinde yayınlanan sözlerinin büyük eleştiri almasına ‘yalancı basın' şemasıyla tepki gösterdi. ‘Öyle dememiştim, hatta hiç kastetmemiştim', yoluna başvurdu. Ama çoktan ok yaydan fırlamış, genel başkanı Frauke Petry onun adına özür dileme ihtiyacını hissetmişti. Petry sözlerinde samimi mi idi yoksa siyasi hesaplar peşinde miydi, bilinmez. Pazar günü AfD de, Almanların gönül verdikleri futbola dil uzatmanın akıl kârı olmadığını anladı.”

‘Frankfurter Rundschau' gazetesi, ırkçı bir partinin bu kadar taraftar bulmasından yakındığı yorumunu şöyle sürdürüyor:

“Irkçı açıkça sert ve inançlı bir ırkçı olduğunu teslim etmeyeceğinden, Gauland ırkçılıktan değil, kendinin ve onun gibi düşünenlerin ‘oldukları gibi kalmanın' ve ‘atalarından devraldıkları her şeyi muhafaza etmenin mücadelesini verdiklerinden' bahsediyor. Gauland ve onun seciyesindekilerin ırkçılıkla korumak istedikleri, atalarından kalma miras ne olabilir? Herhalde, insan onuru, inanç özgürlüğü, cinsi kimliğe saygı, Hıristiyanlık, dünyaya açık olma ve hoşgörü değildir. Gauland'ın savunmaya çalıştığı fikri miras Almanya tarafından ret edilmiştir. Onun ‘öyle olmasında' buna yer yoktur.”

Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerinin cereyan ettiği Verdun'daki 100'üncü yıldönümü törenlerine ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung' gazetesi şu satırlarla değiniyor:

“Verdun aynı zamanda, normal hayatın küçük ve büyük görüş ayrılıklarının barışmanın ne kadar büyük bir başarı olduğunu unutturmamasını da ihtar etmektedir. Milletlerin tarihinde hiçbir şey gayet tabii değildir. Avrupa çerçevesinde başarılan barışma da gayet tabii sayılamaz. Avrupa'daki anlaşmazlıklar Verdun hatırlatılarak çözüme kavuşturulamaz. Avrupa politikası ‘ölüm kalım' meselesine dönüşse de, tartışma ve görüş farkı gereklidir. Kayıtsızlık ve hatta alaycılıkla Avrupalıların birliğini özgürlüğe boğan bir hata olarak sineye çekenler de, durup düşünseler iyi olur.”

‘Münchner Merkur' gazetesinin yorumunda Avrupa elitlerinin Avrupalıların birbirinden uzaklaşmalarına çare bulamadıkları dile getiriliyor:

“Önemli olan, Verdun'da verilen barış sinyalinin eski dünyanın en ücra köşesine de ulaşıp ulaşmadığı ve anlaşılıp anlaşılmadığıdır. Sayısız mezarın gölgesinde Avrupa'nın bir asır sonra yeniden tehlikeli bir şekilde yol ayrımına geldiğini görmek üzüntü veriyor. Bütün ülkelerde milliyetçilik yükseliyor. Britanya kader ortaklığını terk edip etmeyeceğin karar verecek. Kıtanın güneyinde artan işsizlik ve borçlar sosyal patlamaya adeta zemin hazırlıyor. Mülteci krizinin yol açtığı problemler de cabası. Aynı zamanda Avrupa'nın elitleri de büyük idealler ile Avrupalıların giderek karmaşık hal alan dünyamızda yerini ve selametini koruma endişesi arasındaki uçurumu kapatmayı beceremiyorlar.”