"İran da rejim değişikliği umanlar sonuçlarını düşünmeli"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas İran'ı istikrarsızlaştırma girişimleri karşısında uyarıda bulundu. ABD'nin yaptırımlarının yürürlüğe girmesinden sonra Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Maas "Rejimin değişmesine bel bağlayanlar, sonrasında olacakların çok daha büyük sorunlara yol açabileceğini unutmamalılar” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı "İran'ın izole edilmesinin ülkedeki radikal unsurlara fırsat yaratabileceğini" belirtti.

Heiko Maas "İran'ın da Irak ya da Libya gibi kaosa sürüklenmesinin, zaten huzursuzluğun hüküm sürdüğü bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı"na da dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararını yanlış bulduklarını ifade eden Maas "Çünkü anlaşma güvenlik çıkarlarımıza hizmet ettiği gibi, bölgeyi de güvenli kılıyor ve şeffaflık sağlıyor” dedi.

Türkiye: ABD ambargosu tek taraflı

Türkiye'den de ABD'nin İran'a yaptırım uygulamasına tepkiler devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'a yönelik Amerikan ambargosunun tek taraflı bir uygulama olduğunu belirterek "Nitekim Avrupa Birliği de aslında oldukça rahatsız. Biz meşru bir ticaret yapıyoruz. Arz güvenliği açısından da önemli. Bir de komşuluk hukukumuz var" diye konuştu.

Sönmez, Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerginliğin çözümü için ABD'ye giden Türk heyetinin gündeminde yaptırımlar konusunun da bulunduğunu belirterek "Söz konusu diyalogdan olumlu bir netice çıkması konusunda ümitliyim" dedi.

ABD rejim değişikliği istiyor

İran'ın anlaşmaya uymasına rağmen Başkan Trump uluslararası nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamış ve İran aleyhinde mali ve ticari yaptırımlar kararlaştırmıştı. Salı günü yürürlüğe giren yaptırımlar bu nedenle nükleer anlaşmanın ve devlet hukukunun ihlali anlamına geliyor. Anlaşmada imzası bulunan diğer devletler yaptırımlara uymayacaklarını duyurmuşlardı.

ABD yönetiminin resmi yaptırım gerekçesi, İran'ı tutumunu değiştirmeye zorlamak. Donald Trump İran'ın bölge politikasını ve füze programını da içeren daha kapsamlı bir anlaşmaya varılmasını istediğini açıklamıştı. Ancak aralarında Başkanın Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın da bulunduğu çeşitli Amerikalı yetkililer, Washington'un asıl amacının İran'da iktidarı değiştirmek olduğu mesajını veren açıklamalar yapmıştı.

DW,afp/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe