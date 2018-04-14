"Irak'taki 'kimyasal saldırı' senaryosu Suriye'de de uygulanıyor"

İlknur SARGUT/İSTANBUL, (DHA)- ABD\'nin, Suriye rejimini vurmasını değerlendiren Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü\'nün (KSYÖ) bugün Suriye\'de inceleme yapmaya hazırlandığına dikkat çekti. Örgüte araştırma için birkaç gün müsaade edilmediğini belirten Babüroğlu, \"CIA ve ABD\'nin bu konudaki sicili parlak değil. En son 2003\'te Irak işgalinde bütün dünyaya sahte belgelerle \'Saddam biyolojik kimyasal silah kullandı\' dediler. ABD, 2005\'te deliller yoktu ve ürettik dedi. İngiltere eski başbakanı Tony Blair, hatalar için özür diledi. Irak\'taki senaryo Suriye\'de yürürlükte olabilir\" değerlendirmesinde bulundu.

ABD, İngiltere ve Fransa\'nın Doğu Guta\'da sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Esad rejimi güçlerini hedef aldığı saldırıda Suriye\'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktalar bombalandı. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye\'deki kimyasal saldırıya ilişkin \'operasyon emri\' verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere\'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Rusya\'nın ilk tepkisi çok sert oldu. Washington Büyükelçisi Antonov \"Bu tür eylemler karşılıksız kalmayacak\" dedi. Putin ise, \"Saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. İlişkilerde yıkıcı etki yaratacaktır\" ifadesini kullandı.

\"AMERİKA\'NIN DEĞİŞMEYEN HEDEFİ BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ\"

Gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, \"Trump da, Obama da gelse Amerika\'nın değişmeyen stratejik hedefi, büyük Ortadoğu projesi ve Arap Baharı. Bu ertelenmedi, iptal de edilmedi. ABD\'nin, İran gücünün burada yok edilmesi, sınırlandırması, Rusya\'nın burada ulaştığı gücü engelleme ve sınırlandırma ve en önemlisi İsrail\'in güvenliği açısından Irak ve Suriye\'de bulunması lazım. ABD açısından Suriye\'nin parçalanması, küçük ülkelere bölünmesi gerekiyor. ABD\'nin yayınladığı Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi\'ne baktığımızda, bunu satır aralarında görebiliriz. Trump aleyhinde devam eden ve gittikçe olumsuzluğa dönüşen bir yargı süreci var. Trump\'ın iki şeye ihtiyacı var, bir düşmana, iki savaşa\" dedi.

\"ABD HİÇBİR ZAMAN IRAK VE SURİYE\'DEN ÇEKİLMEZ\"

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde ülkesinin Suriye\'den çekilmeyi ciddi şekilde düşündüğünü belirtmişti. ABD\'nin ne Suriye ne de Irak\'tan çekilmeyeceğini ifade eden Dr. Naim Babüroğlu, \"ABD\'nin oradan çekilmesi Rusya\'nın Suriye\'deki gücünü, Irak\'ta nüfuzunu artıracak, İran Suriye\'de daha çok konuşlanacak. İsrail\'in de emniyetinin güvensiz yöne sürüklenmesi durumu var. ABD\'nin Suriye\'den çekilmesi beklenmiyor. ABD İran\'ı şeytan ve düşman ülke ilan etti. Bu ülke İran\'ın Suriye\'de daha çok güç kazanmasını istemez. Rusya\'yı da tehdit olarak kabul ediyor. Geldiğimiz noktada Suriye rejimi ve ordusu Rusya ve İran\'ın desteğiyle muhaliflere karşı geçen hafta stratejik üstünlük sağladı. ABD bu bölgeden Trump istese de kesinlikle çekilmez\" diye konuştu.

\"KSYÖ ORADAYKEN SALDIRI GERÇEKLEŞTİ\"

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü\'nün kimyasal saldırı iddialarına ilişkin bölgede inceleme yapmaya hazırlandığını anlatan Dr. Babüroğlu, Irak\'ta benzer bir durumun yaşandığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Bu örgüt, bugün itibariyle kimyasal saldırının yapıldığı iddia edilen yerde araştırma ve incelemeye başlayacaktı. Soru şu; bu örgütü davet eden Suriye, bunun davet edilmesini de isteyen Rusya, bu örgüt de gönderilmiş. Dünya çapında kabul edilen bu örgüte neden araştırma yapması için birkaç gün müsaade edilmedi de örgüt tam oradayken saldırı gerçekleşti. CIA ve ABD\'nin bu konudaki sicili hiç parlak değil. En son örnek 2003\'te Irak işgalinde bütün dünyaya sağdan soldan topladıkları sahte evraklarla Saddam\'da bir biyolojik kimyasal silah olduğunu söylediler. İnsanları ikna ettiler, Irak\'ı işgal ettiler. Sonra DAEŞ, El-Nusra gibi dünyanın başına bela olan örgütler ortaya çıktı. 2005\'te dönemin Amerikan Dış İşleri Bakanı deliller yoktu ve ürettik dedi. İngiltere eski başbakanı Tony Blair, Amerikan haber kanalı CNN’e verdiği özel röportajda Irak’ın işgaline gerekçe olarak gösterilen \'hatalı istihbaratlar\' ve işgalin planlanma aşamasında yapılan hatalar için özür diledi. Bu söylendiğinde Irak\'ta 1.5 milyon insan yaşamını yitirmişti.\"

RUSYA İNGİLTERE\'Yİ İŞARET ETTİ

Rusya\'nın açıklamasına dikkat çeken Babüroğlu, \"Rusya, dün akşam bir açıklama yaptı ve İngiltere istihbarat örgütleri kimyasal saldırıyı yaptırdı, elimizde belgeler var. Bu yabana atılacak bir olay değil. Örgüt sonuçları verseydi de sonrasında bir harekat kararı alınsaydı. Irak\'taki senaryo yürürlükte. Böyle enkazlar bulabilirsiniz. Kimyasal silah kullananlar cezalandırılmalı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü\'nün sonucu beklenmeliydi\" ifadelerini kullandı.

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