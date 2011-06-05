-"IRAK'TA DAHA FAZLA İŞ ALIYOR OLMAMIZ LAZIM" KAYSERİ (A.A) - 05.06.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Irak'ta yapılan ihaleler sonucu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) işletmesini aldığı Siba ve Mansurya doğalgaz sahalarının imza törenine katılmak üzere, Irak'ın Başkenti Bağdat'a gitti. Yıldız, Kayseri Erkilet Havaalanı'nda, hareketinden önce yaptığı açıklamada, TPAO'nun Mansurya ve Siba sahalarında doğalgaz kuyularının işletilmesiyle alakalı ihale aldığını anımsattı. Irak merkezi hükümetinin ihaleyi onayladığını ve imza sürecine gelindiğini ifade eden Yıldız, ''Biz orada 20 yıllık bir işletme süreci içerisinde 1 milyar doların üzerinde bir yatırım yapacağız. Geçen hafta Irak'ta merkezi hükümet, Bakanlar Kurulu onayladı. Bu anlaşma imzalanabilir hale geldi. İnşallah bugün günü birlik gidip, o anlaşmayı imzalayacağız ve TPAO'nun önünü açacağız'' dedi. TPAO'nun Irak'ta daha önce aldığı başka ihalelerle ilgili bazı pürüzler olduğunu, ziyarette bunları da aşma yönünde çaba göstereceklerini belirten Yıldız, şunları söyledi: ''İşlerimiz yalnızca bununla bitmiyor. TPAO orada 500 milyon dolarlık bir ihale daha almıştı. Onunla alakalı bir akreditif problemi var. Bunu da oradaki meslektaşlarımla, bakan arkadaşlarımla görüşeceğim. Bizim Irak'taki bütün görevli şirketlerimiz ve bağlı şirketlerimizle beraber daha fazla iş alıyor olmamız lazım. Oradaki bir motorin tedarikiyle alakalı TPAO bir ihale almıştı. Ama teminat mektupları problemleri var. TBI (Irak Ticaret Bankası) vasıtasıyla orada teminat mektupları sistematik hale getiriliyor, onu bir konuşmamız lazım. Ziyaretimizin son derece verimli geçeceğine inanıyorum.''