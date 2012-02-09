-"İntibak genel bir zam değildir" TBMM (A.A) - 09.02.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, intibak düzenlemesinin genel bir zam anlamı taşımadığını belirterek, ''Bütün emekli aylık seviyelerinin kayıtsız ve şartsız artırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Böyle bir beklenti oluşturulması da doğru değildir'' dedi . 2000 yılından önce emekli olanların maaşlarını düzeltmeyi öngören ve ''intibak'' tasarısı olarak adlandırılan yasa tasarısının, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine başlandı. İntibak konusunun tüm emeklilere bir zam, popülist yaklaşım değil, haksızlıkları giderici, adaleti sağlayıcı bir yöntem olduğunu ifade eden Bakan Çelik, ''Emeklilerimiz yıllardır intibak taleplerini dile getiriyor. Biz de intibak sisteminin parametrelerini belirledik'' dedi. Bakan Çelik, şöyle devam etti: ''Bu çerçevede 2000 yılı öncesi SSK emeklileri ile 2002 Nisan-Haziran dönemi Bağ-Kur emeklilerinden oluşan toplam 2 milyon 700 emeklimize gelişme hızından pay verilmesi sağlanacaktır. Bu emeklilerimizin maaşları tasarıyla birlikte yeniden hesaplanacak. Yeni hesaplanan aylık, ödenmekte olan aylıktan düşük ise mevcut aylığın ödenmesine devam edeceğinden hiç kimsenin aylığında bir düşüş olmayacaktır. İntibak genel bir zam değildir. Dolayısıyla bütün emekli aylık seviyelerinin kayıtsız ve şartsız artırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Böyle bir beklenti oluşturulması da doğru değildir. Bu düzenlemeden, hiç kimse emekli maaşında hak edilinin ötesinde bir iyileşme beklentisine de girmemelidir. Sosyal güvenlik sisteminde intibak kavramı, çalışma hayatı boyunca, çalışma ve pirim ödeme koşullarını eşit düzeyde gerçekleştiren, aynı yaşta fakat farklı tarihlerde emekli olanların emekli aylıkları arasındaki eşitsizliğin giderilmesi anlamını ifade ediyor. Bağ-Kur'da ise 2000 yılından itibaren pirim ve aylık hesapta kullanılan gelir tablosu TÜFE ve gelişme hızı toplamı kadar artırılmaya başlandı. Ancak pirim tutarında meydana gelecek aşırı artış nedeniyle sigortalıların mağdur edilmemeleri için 2002 yılı Nisan-Haziran döneminde gelişme hızının tamamı pirim tutarına yansıtılmamıştır. Dolayısıyla bağlanan aylıklar, gelişme hızından eksik pay almışlardır. Bu kapsamda 12 bin 186 kişinin aylığı aynı gelir basamakları üzerinden yeniden hesaplanacak. Buna göre, 6. basamaktan emekli olanların aylıklarına 27, 12. basamaktan emekli olanların aylıklarına 37, 18. basamaktan emekli olanların aylıklarına 75, 24. basamaktan emekli olanların aylıklarına da 118 lira artış gerçekleştirilecektir. Memur emeklilerinin aylıklarının hesaplanmasında uygulanan sistemde esaslı değişiklikler olmadığından emekli aylıklarında farklılaşma oluşmayacak.'' Bakan Çelik, 2000 yılı sonrası emeklilere, 2008 yılına kadar büyümeden yüzde 100 pay verildiği halde, 2000 yılı öncesi emeklilere pay verilmemesi nedeniyle 2000 öncesi ve 2000 sonrası diye bir farklılaşmanın ortaya çıktığını ifade etti. Bu nedenle intibak çalışmasının 2000 yılı öncesi emekli olan 2 milyon 743 bin 371 SSK emeklisini kapsadığını anlatan Çelik, intibak sonucu meydana gelecek artışların, pirim ödeme gün sayısı ve ödenen primlerin miktarlarına göre değişkenlik göstereceğini söyledi. Daha sonra verilen önergenin kabul edilmesi ile tasarı alt komisyona sevk edildi.