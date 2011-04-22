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Yaşam

"İNSANLIK ANITI"NIN YIKILMAMASI İÇİN DİLEKÇE KARS (A.A)

22 Nisan 2011 21:32

-"İNSANLIK ANITI"NIN YIKILMAMASI İÇİN DİLEKÇE KARS (A.A) - 22.04.2011 - Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nı yapan Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un avukatları, Kars Belediyesine anıtın yıkımının durdurulması için dilekçe verdi. Aksoy'un avukatları Aslı Kazan Gilmore ve Turgut Kazan, Kars Belediyesi'ne gelerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki (AİHM) dava sonuçlanıncaya kadar anıtın yıkımının durdurulması için dilekçe verdi. Turgut Kazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, AİHM'deki dava sonuçlanıncaya kadar anıtın yıkımının durdurulmasını istediklerini söyledi. Kazan, belediye yetkililerinin kendilerinin daha önce verdiği dilekçelere cevap vermediğini belirterek, ''AİHM'e dava açtık, inceleme istedik. Bugün de belediyeye dilekçe vererek, AİHM'deki dava sonuçlanana kadar yıkımı durdurmak zorunda olunduğunu anlatmaya çalıştık. Başbakan öyle bir talimat vermiş ki, Kars Belediyesi de o talimata tam uyuyor. Verilen dilekçelere cevap verme gereği bile görmüyor. O yüzden verilen dilekçelere verilmeyen cevaplar için de ayrıca yargıya başvuracağız. Mücadelemiz sürüyor'' diye konuştu.

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