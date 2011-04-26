-"İNSANLIK ANITI"NIN İKİNCİ PARÇASI YIKILIYOR KARS (A.A) - 26.04.2011 - Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın ikinci parçasının yıkımına başlandı. Üçler Mahallesi'nde 24.5 metre yüksekliğindeki anıtın kaldırılması işini alan firma çalışanları, 18 parça halinde kaldırılması planlanan heykelin kesilen birinci parçasını, vinçle indirdikten sonra tırla Kars Belediyesine ait depoya götürdü. İkinci parçanın da kesimine başlayan yetkililer her gün heykelden iki parça kesmeyi planladıklarını bildirdi. Kesim işinde kullanılan elmas kesme aletinin teknik arıza vermemesi için devir hızının düşürüldüğünü belirten yetkililer, çalışmaların 10 gün sürebileceğini ifade etti. Yetkililer, heykelin kaldırma işinde görev alan 12 teknik personelin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü, kesilen heykel parçalarının numaralandırılarak muhafaza altına alınacağını kaydetti.