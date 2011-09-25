-"İnsanlar iki dere arasında inşaat yaptı" RİZE (A.A) - 25.09.2011 - Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, "insanlar iki dere arasında inşaat yaptı. Çay alım yeri ve cami aynı yerde yapılmış. Böyle bir şeye söylenecek söz yok" dedi. Kent merkezine bağlı Çaykent beldesinin Kırklartepe köyünde dün akşam şiddetli yağışın neden olduğu sele kapılarak ölen, cesedi sele kapıldığı alanın birkaç kilometre uzağında bulunan Veciha Aksu (52) ile kardeşi Fatma Aksu ve bazı akrabalarının olay sırasında ağaç birikintileri yüzünden yönü değişen derede, tıkanan bölümü açmaya çalıştığı belirtildi. Ölen Veciha Aksu'nun bu sırada bir anda gelen sel sularına kapılarak gözden kaybolduğu, yanındaki Fatma Aksu'nun ise bir ağaca tutunarak kurtulmayı başardığı öğrenildi. Fatma Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında derenin yolunda biriken odunları temizlemek istediklerini belirterek, ''Dereye biriken odunları temizlerken arkamızdan bir anda sel suları gelmeye başladı. Sel suları beni sürüklemeye başladı. Kardeşime 'kaç' diye bağırdım. Bu sırada bir ağaca tutundum. 'Oy' diye bir ses duydum. Dönüp baktığımda kardeşimi göremedim'' dedi. Öte yandan, Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, AK Parti Rize milletvekilleri Hasan Karal ve Nusret Bayraktar, Rize Emniyet Müdürü Şammaz Demirtaş ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Turhan Talu, Kırklartepe köyüne gitti, Aksu ailesine başsağlığı dileyip köyde incelemelerde bulundu. Bu sırada, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Vali Hacımüftüoğlu'nu arayarak Rize'de yaşanan sel ve heyelan hakkında bilgi aldı. Hacımüftüoğlu, burada yaptığı açıklamada, ''insanların iki derenin arasında inşaat yaptıklarını'' belirterek, ''Burada çay alım yeri ve cami aynı yerde yapılmış. Böyle bir şeye söylenecek söz yok'' dedi.