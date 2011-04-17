-"İNSANLAR DÜŞÜNDÜKLERİ İÇİN ÖDÜLLENDİRİLMELİ" ŞANLIURFA (A.A) - 17.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düşüncesinden dolayı birini hapse atmanın suç ve günah olduğunu belirterek, ''İnsanlar, düşündükleri için hapse atılıyor, halbuki insanlar düşündükleri için ödüllendirilmelidir'' dedi. Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Kısas beldesinde düzenlenen Kısas 8. Aşure ve Kültür Etkinliğinde yaptığı konuşmada, beldeye daha önce de Grup Başkanvekiliyken geldiğini, üçüncü gelişinde de Başbakan olarak geleceğini belirtti. Bu haftanın aynı zamanda Kutlu Doğum Haftası olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Sevgili Peygamberimiz'in doğumunun 1441. yılı ve yine sizin bir aşure geleneğiniz var. Bu yıl 8'incisini düzenliyorsunuz, ikisi örtüşüyor, güzel bir tesadüf. Peygamberimiz, alemlerin efendisidir. Sizler her duanın sonunda 'hak Muhammed Ali' diye sözlerinizi bitirirsiniz. Dinimiz kutsal bir dindir. Sevgi ile hoşgörüyü egemen kılmak isteyen bir dindir'' diye konuştu. İslam'ın 'barışı, sevgiyi, hoşgörüyü içselleştirmek' olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Bizim inancımızda düşünmek kutsaldır. Düşüneceğiz, düşüncesinden dolayı birini hapse atmak suçtur, günahtır. İnsanlar, düşündükleri için hapse atılıyor, halbuki insanlar düşündükleri için ödüllendirilmelidir. Belki hepimiz aynı şeyi düşünemeyebiliriz, farklı şeyler düşünebiliriz. Zaten farklı şeyler düşüneceğiz ki dünya gelişebilsin, insanlık gelişebilsin, yeni gelişmeler olabilsin. Düşünürken, inançlarımıza saygı gösterirken etnik kimliklerimize de saygı göstermeliyiz. Arabımız var, Kürdümüz var, Lazımız, Çerkezimiz var. Etnik kimlik, herkesin kendi şerefidir. Etnik kimlik, bizim başımızın üzerinde yeri olan bir kavramdır'' dedi. Kılıçdaroğlu, inançların, siyasetin dışında yer alması, inançlara ve etnik kimliklere herkesin saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi. Bu konuda yapılması gereken bir şeyin daha bulunduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, ''Kul hakkı yemeyeceğiz. Madem ki Müslümanlığı kabul ettik, madem ki gereğini yerine getiriyoruz; Allah'ın bile affetmediği kul hakkı yiyenleri, bizim de affetmememiz gerekir'' şeklinde konuştu. -KADININ TOPLUMDAKİ YERİ CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kadını toplumda saygın bir konuma getirmek ve kadına saygı göstermenin herkesin temel görevi olması gerektiğini ifade etti. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren partinin CHP olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: ''Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda aile sigortasını getireceğiz. Her haneden kadına özel bir yer vermeyi düşünüyoruz. Kadınların banka hesabına en az 600 TL yatıracağız. Yoksulluğu, bu güzel coğrafyada tarihe gömeceğiz. Eğer yoksulluğu tarihe gömersek, aileler mutlu olacaktır. Geçenlerde televizyonlarda, gazetelerde gördünüz Diyarbakır'da bir kadın, '4 çocuğuna kahvaltı veremedi' diye intihar etti. Bu ayıp, 21. yüzyılın ayıbıdır. Bu ayıptan hepimiz sorumluyuz. Özellikle siyasiler sorumludur.'' CHP olarak kadınları önemsedikleri ve siyasette daha fazla temsil edilmeleri gerektiğine inandıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde ilk kez 38 kadının yeni dönemde milletvekili olarak Parlamentoya gireceğine inandığını kaydetti. -SURİYE SINIRINDAKİ MAYINLI ARAZİLER Kılıçdaroğlu, Suriye sınırındaki mayınlı araziler konusuna da değindi. Söz konusu arazilerin mayından arındırılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''O arazilerde Cumhuriyet hükümetlerinin yapamadığı toprak reformunu inşallah yapacağız. Toprağı olmayan köylülere o mayınlı arazileri vereceğiz ve bir ücret almayacağız'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını Edip Harabi'nin ''Kandil geceleri kandil oluruz. Kandilin içinde fitil oluruz. Hakkı göstermeye delil oluruz. Fakat kör olanlar, görmez bu hali'' şeklindeki sözleriyle tamamladı. Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan da söz konusu etkinlikte yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın tarihi süreçte önemli bir yeri bulunduğunu vurguladı. Farklı dünya görüşlerinin bir arada yaşadığı Şanlıurfa'nın, tarihsel bir önemi olduğunu dile getiren Okutan, bir çok önemli insanın bu kentte yetiştiğini kaydetti. Etkinliğin sonunda Kısas Belediye Başkanı Ali Ersöz tarafından Kılıçdaroğlu'na ''fahri hemşehrilik beratı'' verildi. Çeşitli müzik grupları ve semah gösterilerinin sunulduğu etkinliğe, Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Hacıbektaş Postnişini Veliyettin Ulusoy ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bu arada etkinliğin sonunda parti otobüsüyle kent merkezine hareket eden Kılıçdaroğlu'nun konvoyunu durduran Gürcütepe yerleşim birimi sakinleri, yaşadıkları su sorunlarını iletti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra karayoluyla Gaziantep'e hareket etti.