"İngiliz bankaları en kötü Brexit'in senaryosunda dahi etkilenmeyecek kadar güçlü"

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Kasım (DHA) - İngiltere Merkez Bankası, ülke genelinde her yıl uyguladığı finansal stres testinden bu yıl da tüm bankaların geçer not aldığını, Brexit\'in ardından yaşanabilecek \"en kötü senaryoda dahi ülke bankalarının bu çöküşten etkilenmeyecek kadar güçlü\" olduğunu açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası\'nın her yıl ülke genelinde gerçekleştirdiği finansal stres testinin sonuçlarına göre, hiçbir bankanın bilanço tablosunu güçlendirmesine gerek kalmadığı açıklandı. Sonuçlara göre ülkenin en büyük bankaları olan HSBC, Lloyds, Nationwide, Santander and Standard Chartered\'ın testi normal koşullarda tamamlarken RBS ve Barclays\'in minimum kâr miktarı ile testten geçtiği söylendi.

Sonuçların açıklanmasıyla İngiltere Merkez Bankası, bütün bankaların güçlü bir şekilde çalışmaya devam edebileceğinin yanında, gerçekleşebilecek en kötü Brexit senaryosunda bile halka ve iş sahiplerine finans servisi sağlayabileceğini söyledi. 2008 ekonomik krizinden sonra Banka, gerçekleşebilecek en kötü senaryonun bir modellemesini yaptığı ve modelin içeriğinde ağır ekonomik durgunluk, pound\'da düşüş, ülke tarihindeki en düşük emlak çöküşü ve global ekonomide büyük bir kriz olduğunu belirtti.

Brexit\'in halen ülke üzerinde devasa etkilerinin olabileceğini söyleyen Merkez Bankası, bankaların 2008 yılının aksine bu problemin bir parçası olmayacağını açıkladı. Değerlendirme sonuçları açıklanmadan önce ülke genelinde Brexit\'in yaratabileceği potansiyel etki konusunda bankaları uyaran Merkez Bankası, sonuçların bu kapsamda oldukça şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Brexit\'in ardından yaşanabilecek en kötü senaryoda, ülkenin AB\'den bir anlaşma olmadan çıkması durumunda ödemelerin donacağını ve piyasanın kaosa sürüklenebileceğini belirten değerlendirme sonuçları, ülke bankalarının bu çöküşten etkilenmeyecek kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Merkez Bankası halen Brexit\'in yaratabileceği potansiyel aksamaya dair hızlı ve etkili bir anlaşmanın olacağı konusunda umutlu olduğunu belirtirken görüşmeler sırasında iki tarafta da belirli riskler olduğunu söyledi.

Brexit\'le birlikte İngiltere\'deki altı milyon poliçe sahibi ve BM\'deki poliçe sahibinin, sınır ötesi anlaşmalarını kapsayan bir yasal yönetmelik yokluğunda poliçe sağlayıcıları, primlerini toplayabilecek veya talepleri ödeyebilecek bir durumda olmayacak.

Bu durumun yanı sıra, yıllık 26 trilyon euro değerindeki ikincil anlaşmaların geçerliliği de şüphe uyandırıyor. Merkez Bankası bu konuda iki taraftaki şirketlerin, artan masrafları kabul etseler de alternatif bir anlaşma yapmak için vakitlerinin olmadığını belirtti.