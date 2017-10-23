T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

"İmparatorluk Vatandaşları" üyesine ömür boyu hapis

Bavyera Eyaleti'nde bir yıl önce bir polisi öldüren, iki polisi ise yaralayan "İmparatorluk Vatandaşları" hareketi üyesi zanlı hakkındaki karar açıklandı.

23 Ekim 2017 16:58

Almanya'da devleti tanımayan, silahlanan ve bazıları şiddet eylemlerine başvuran, kendilerini "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) olarak nitelendiren harekete yönelik önemli bir davada bugün karar açıklandı.

Nürnberg-Fürth'te görülen davada mahkeme, Ekim 2016'da Bavyera Eyaleti'nin Georgensgmünd kentinde kendisine operasyon düzenlemek isteyen polislerin üzerine ateş açan 50 yaşındaki İmparatorluk Vatandaşları üyesi Wolfgang P.'yi "cinayet" ve "cinayete teşebbüs" suçlarından ömür boyu hapis cezasına çaptırdı. P. bir polisin ölmesine, iki polisinse ağır yaralanmasına neden olmuştu. Duruşma salonuna gülümseyerek giren P. kararın okunması sırasında ise tepki göstermedi.

Polis operasyonla P.'nin evindeki 30 silaha el koymayı planlıyordu. Güvenlik birimlerinin avcı olan P.'yi "güvenilir" bulmadığı, bu nedenle silahlarına el konulması kararının alındığı belirtiliyor.

Savcı Matthias Held iddianamede 50 yaşındaki P.'nin polislere saldırıyı uzun süre önce planladığını belirtmişti. Savcı iddianamesinde zanlının bilinçli olarak polislere ateş açtığını, amacının mümkün olduğunca çok sayıda polisi öldürmek ya da yaralamak olduğunu kaydetmişti. Sanık avukatı ise müvekkilinin savunma amaçlı polislere ateş açtığını belirterek, "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyek vermek" suçundan ceza alması gerektiğini ileri sürmüştü.

İmparatorluk Vatandaşları hareketi özellikle son bir yıldır güvenlik birimlerince yakından takip ediliyor. Hareketin üyeleri Almanya Federal Cumhuriyeti'ni devlet olarak kabul etmiyor. Almanya'nın Batılı müttefikler tarafından hâlâ işgal altında olduğuna inanan İmparatorluk Vatandaşları, Alman İmparatorluğu'nun İkinci Dünya Savaşı öncesindeki, yani 1937'deki sınırlarını geçerli sayıyor. Alman devletini tanımadıkları için de hiçbir kurumunu kabul etmiyor, vergi ödemeyi reddediyorlar. Kendilerine ait "devlet bölgeleri" oluşturan İmparatorluk Vatandaşları üyeleri, bu yerleri "İkinci Alman İmparatorluğu", "Prusya Devleti" veya "Cermanya Prensliği" olarak adlandırıyorlar.

DPA, HT/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Bavyera EyaletiVatandaşları34;Vatandaşları&quot;EkimBavyera Eyaleti GeorgensgmündVatandaşlarıWolfgangMatthias HeldAlmanya Federal CumhuriyetiBatılıVatandaşları AlmanDünya SavaşıAlmanDevleti&quot;Prensliği&quot;

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24