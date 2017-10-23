"İmparatorluk Vatandaşları" üyesine ömür boyu hapis

Almanya'da devleti tanımayan, silahlanan ve bazıları şiddet eylemlerine başvuran, kendilerini "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) olarak nitelendiren harekete yönelik önemli bir davada bugün karar açıklandı.

Nürnberg-Fürth'te görülen davada mahkeme, Ekim 2016'da Bavyera Eyaleti'nin Georgensgmünd kentinde kendisine operasyon düzenlemek isteyen polislerin üzerine ateş açan 50 yaşındaki İmparatorluk Vatandaşları üyesi Wolfgang P.'yi "cinayet" ve "cinayete teşebbüs" suçlarından ömür boyu hapis cezasına çaptırdı. P. bir polisin ölmesine, iki polisinse ağır yaralanmasına neden olmuştu. Duruşma salonuna gülümseyerek giren P. kararın okunması sırasında ise tepki göstermedi.

Polis operasyonla P.'nin evindeki 30 silaha el koymayı planlıyordu. Güvenlik birimlerinin avcı olan P.'yi "güvenilir" bulmadığı, bu nedenle silahlarına el konulması kararının alındığı belirtiliyor.

Savcı Matthias Held iddianamede 50 yaşındaki P.'nin polislere saldırıyı uzun süre önce planladığını belirtmişti. Savcı iddianamesinde zanlının bilinçli olarak polislere ateş açtığını, amacının mümkün olduğunca çok sayıda polisi öldürmek ya da yaralamak olduğunu kaydetmişti. Sanık avukatı ise müvekkilinin savunma amaçlı polislere ateş açtığını belirterek, "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyek vermek" suçundan ceza alması gerektiğini ileri sürmüştü.

İmparatorluk Vatandaşları hareketi özellikle son bir yıldır güvenlik birimlerince yakından takip ediliyor. Hareketin üyeleri Almanya Federal Cumhuriyeti'ni devlet olarak kabul etmiyor. Almanya'nın Batılı müttefikler tarafından hâlâ işgal altında olduğuna inanan İmparatorluk Vatandaşları, Alman İmparatorluğu'nun İkinci Dünya Savaşı öncesindeki, yani 1937'deki sınırlarını geçerli sayıyor. Alman devletini tanımadıkları için de hiçbir kurumunu kabul etmiyor, vergi ödemeyi reddediyorlar. Kendilerine ait "devlet bölgeleri" oluşturan İmparatorluk Vatandaşları üyeleri, bu yerleri "İkinci Alman İmparatorluğu", "Prusya Devleti" veya "Cermanya Prensliği" olarak adlandırıyorlar.

DPA, HT/ÖA

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