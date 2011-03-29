-"İMAMIN ORDUSU"NUN TOPLATILMASINA İTİRAZA RET İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın ''İmamın Ordusu'' adlı kitap taslağına el konulmasıyla ilgili itirazı reddetti. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Ahmet Şık'ın avukatları Bülent Utku ile Akın Atalay'ın ''İmamın Ordusu'' adlı kitap taslağının doküman ve tüm nüshalarına el konulmasına ilişkin karara yaptıkları itirazı değerlendirdi. Mahkeme heyeti, itirazı oy birliğiyle reddetti.