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Politika

"İLK TOPLANTIDA YEMİN EDEBİLİRİZ" DİYARBAKIR (A.A)

14 Temmuz 2011 15:21

-"İLK TOPLANTIDA YEMİN EDEBİLİRİZ" DİYARBAKIR (A.A) - 14.07.2011 - BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP'li milletvekillerinin andiçmemesi konusunda AK Parti ve BDP'li yöneticilerin görüşmesiyle ilgili olarak, ''Şu anda arkadaşlarımız görüşüyor, bizler görüşmenin sonucunu bekliyoruz'' dedi. Demirtaş, Diyarbakır BDP İl Başkanlığında yapılan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Toplantısı öncesi gazetecilerin BDP'li milletvekillerinin andiçmemesi konusunda AK Parti ve BDP'li yöneticilerin görüşmesiyle ilgili sorusunu şöyle yanıtladı: ''Görüşlerimizi illetik, kendileri de görüşlerini illetti. Şu anda arkadaşlarımız görüşüyor, bizler de görüşmenin sonucunu bekliyoruz. Protokol, mutabakat tartışılan konular. Bizim beklentilerimiz var. AKP grubunun, partisinin ve iktidarının bir bütün olarak parlamentoyu barış ve demokrasi için yeni bir anayasa için uzlaşma içerisinde işletebileceğine, çalıştırabileceğine ve bizim bu taleplerimize karşılık demokratik bir yaklaşım sergileyebileceğine dair bir tutum ortaya çıkarsa olağanüstü bir Meclis toplantısıyla da yemin ederiz, ilk toplantıda da yemin edebiliriz. Dolayısıyla biz yeminden kaçmıyoruz, yemini protesto etmiyoruz. Biz, bu zihniyetin değişmesi için mücadele ediyoruz.''

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