-"İLİŞKİLERİMİZİ İLERLETMEK İSTİYORUZ" ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye, tüm körfez ülkeleriyle ilişkilerini halklarımızın yararı ve ortak çıkarlarımız temelinde her alanda daha da ilerletmek için çaba sarf etmektedir'' dedi. Erdoğan, Katar'a gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında, ziyaretin kapsamına ilişkin bilgi verdi. Kuveyt Başbakanı Şeyh Nasır el-Muhammed el-Ahmed el-Sabah ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Jassim Bin Cabar el-Tani'nin daveti üzerine bu ülkelere resmi ziyarette bulunacağını belirten Erdoğan, her iki ülkede gerçekleştirilecek temaslarda kendisine Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile milletvekillerinden oluşan geniş bir heyetin refakat edeceğini söyledi. Ayrıca 358 iş adamının da ziyaretlerde kendileriyle birlikte olacağını ifade eden Erdoğan, 2 günlük Kuveyt ziyareti kapsamında, Emir Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, Ulusal Meclis Başkanı Jassim Muhammed Abdulmuhsin el-Karafi ve Başbakan Şeyh Nasır el-Muhammed el-Ahmed el-Sabah ile biraraya geleceklerini bildirdi. Erdoğan, bunların dışında Kuveyt Fonu ve Kuveyt Yatırım İdaresi başkanlarıyla da görüşmeler yapacaklarını ifade ederek, bu arada çalışmaların tamamlanması halinde de Türkiye ile Kuveyt arasında da Sanayi İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın da ziyaret vesilesiyle imzalanacağını söyledi. -BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR GÖRÜŞÜLECEK- Ziyaret kapsamında, Şeyh Fahad el-Ahmed Uluslararası Hayır İşleri Ödülü Kurulu tarafından kendisine İslam Dünyası Mümtaz Şahsiyet Ödülü'nün tevcih edilmesi dolayısıyla bir tören düzenleneceğini de dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: ''Takiben 11-12 Ocak 2011 tarihlerinde Katar'a gerçekleştireceğimiz ziyaret çerçevesinde ise Katar Emiri Sayın Şeyh Hamad Bin Halife el-Tani ile bir araya geleceğim. Ayrıca Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Jassim Bin Cabar el-Tani ile de görüşmem olacak. Ziyaretim çerçevesinde, Türkiye-Katar İş Forumu Toplantısı'na da katılacağım. Ayrıca yine şu anda çalışmaların bitmesi halinde Türkiye ile Katar arasında Arşivler Arası İşbirliği Protokolü de bu ziyaret vesilesiyle imzalanacaktır. Tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Türkiye ve Katar ile ilişkilerimiz son dönemde mükemmel bir şekilde seyretmektedir. Kuveyt tüm körfez ülkeleriyle ilişkilerini, halklarımızın yararı ve ortak çıkarlarımız temelinde, her alanda daha da ilerletmek için çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede Kuveyt ve Katar'da gerçekleştireceğim temaslarda ikili ilişkilerimizin mevcut durumunu gözden geçirerek, işbirliğimizin ilerletilmesi imkanları üzerinde duracağız. Gerek Kuveyt gerek Katar liderleriyle bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alış verişinde bulunacağım. Ziyaretlerimin Türkiye ile Kuveyt ve Katar arasındaki ilişkilerin daha ileri noktalara taşınmasına, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyorum.''