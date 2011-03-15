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"İLAÇ YOLSUZLUĞU" OPERASYONU: 38 GÖZALTI İSTANBUL (A.A)

15 Mart 2011 17:11

-"İLAÇ YOLSUZLUĞU" OPERASYONU: 38 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Hazırladıkları programla Sağlık Bakanlığının ilaç takip sistemine müdahale ederek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 38 kişi gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığının ilaç takip sistemine müdahale edildiği yolundaki ihbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinin de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda CD, bilgisayar ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin, Sağlık Bakanlığının ilaç takip sistemine müdahale ederek, karekod uygulamasını devre dışı bıraktıkları, bu şekilde hastalar adına aslında sistemin satışına izin vermeyeceği sayıda ilacın satışını sağladıkları, fazladan satılmış gösterdikleri ilaçları başka şekilde kullandıkları öğrenildi. Polisin başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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