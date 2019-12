-"İKTİDARI YÜCE DİVANDAN KURTULMAK İÇİN İSTİYOR" TOKAT (A.A) - 16.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bu iktidarın bana vereceği bir şey kalmamış. Bu iktidar üçüncü dönemi kendilerinin kurtuluşu için arıyor. Çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidardan uzaklaştığı gün adı gibi biliyor Yüce Divan'a gideceğini. Onun korkusu sarmış, ateş bacayı sarmış ve kaçacak delik arıyor. Ya kaçacak, ya hükümet olacak. Başka şansı yok. Ama nereye kaçsa da getirilecek, Yüce Divan'da bunun hesabı mutlaka verilecek'' dedi. Tokat'ın Zile ilçesinde halka hitap eden Bahçeli, 12 Haziran seçimlerinin milletin kader anı olacağını belirterek, ''Bu seçimde yol kavşağına getirilmiş bir Türkiye'nin, yeni bir tercihle millet iradesi olarak geleceğinin belirlenmesi olacaktır. Bu seçimler, sizin karar anınız olacaktır. Bunun için bu seçimleri önemsemeliyiz ve bu seçimlerde Türkiye'nin genel durumunu birlikte değerlendirerek bir sonuç elde etmeliyiz'' ifadelerini kullandı. AK Parti'nin seçmenden üçüncü dönem iktidar talebinde bulunduğunu anlatan Bahçeli, iktidarın 'İstikrar sürsün, Zile büyüsün' dediğini ifade ederek, ''Zilelilere soruyorum, 9 yıldan bu yana istikrar içinde bir ülkeyi yönetiyorsunuz, Zile'de bir büyüme var mı?'' dedi. Bahçeli, şöyle devam etti: ''Öyleyse Zile'nin girişindeki 'istikrar sürsün, Zile büyüsün''ün üçüncü dönem için bir anlamı olacak mı? Sloganlarla milleti aldatamayız, 9 yıla yaklaşan bir süre içerisinde 330 ve 341 milletvekili sayısı arasında tek başına iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi, bu uzun sürede milletimize vermiş olduğu sözleri, işsize işi, yoksulu yoksulluktan kurtarmayı başaramamıştır. Şimdi kalkmış üçüncü dönem iktidara talip olmayı istiyorlar.'' Başbakan Erdoğan'ı eleştiren Bahçeli, ''Televizyonların sürekli kara propagandası altında kalarak sabahın altı buçuğundan gecenin yirmidörtüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın yalanlarını dinleyerek aldanmayalım. Kendimizi kandırmayalım. Ama ne olup bittiğine hep beraber bir karar verelim'' dedi. Türkiye'nin çok önemli sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu öne süren Bahçeli, ''Toplumda huzur yok. Bölücü terör cesaretlenmiş, her gün yeni saldırı içerisinde. Ayaklanma provaları yapılıyor ve PKK'nın siyasallaşma süreci hızla devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ile PKK arasında görüşmeler sürdürülüyor ve zaman zaman anlaşmalara varılıyor, zaman zaman ise rol paylaşımı ile birisi iyi adam rolünü, diğeri kötü adam rolünü oynuyor. Ama bir adım atılıyor, bir şehit veriliyor, bir adım atılıyor, bir şehit veriliyor. Kaybeden ülke, kaybeden millet, kazanan ise PKK oluyor. Böyle bir durumda aynı zamanda sosyal ve ekonomik yönden de çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz'' diye konuştu. Bu ülkenin en büyük sorununun işsizlik olduğunu savunan Bahçeli, ''6 milyona yaklaşan işsizimiz var, bu işsizimin büyük kısmı genç. Bununla birlikte gittikçe artan bir yoksulluk var'' dedi. Bahçeli, şöyle devam etti: ''Böyle bir Türkiye içerisinde huzurlu olan, mutlu olan yok mudur diye sorabilirsiniz, evet vardır. Kimdir bunlar? İktidarın yandaşlarıdır, iktidarın hanedanlarıdır, mutlu bir azınlıktır. Dün at arabası dahi olmayanlar, şimdi İstanbul, Ankara'da kızının altında bir cip, oğlunun altında bir cip ve sınıf atlamışlar, yeni zenginler türeyerek Türkiye'yi soyup soğana çevirir hale gelmişler. Bu böyle mi devam edecek, bunun böyle devam etmesini kabul edebilir miyiz?'' -''YA KAÇACAK, YA HÜKÜMET OLACAK''- Bu seçimlerin önemli olduğunu yineleyen Bahçeli, şunları söyledi: ''Bu iktidarın bana vereceği bir şey kalmamış, bu iktidar üçüncü dönemi kendilerinin kurtuluşu için arıyor. Çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidardan uzaklaştığı gün adı gibi biliyor Yüce Divan'a gideceğini. Onun korkusu sarmış, ateş bacayı sarmış ve kaçacak delik arıyor. Ya kaçacak, ya hükümet olacak. Başka şansı yok. Ama nereye kaçsa da getirilecek, Yüce Divan'da bunun hesabı mutlaka verilecek. Şimdi iktidarını sürekli kılabilmek için bir yol takip ediyor. Nedir bu? Geçmiş dönemlerde olduğu gibi ileri demokrasi diyor, özgürlük diyor ama baskılar artıyor, basın mensupları cezaevlerinde çile dolduruyor, bugün 67 tane gazeteci yazdığı kitaptan, yazdığı makaleden dolayı cezaevinde. Ama her gün yandaşları beslemeler ise televizyonlarda sürekli olarak gösteri yapıyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ı daha da abartarak anlatmayı kendileri için görev kabul ediyor.'' ''Şimdi seçimler yaklaşıyor, paketler yine ortaya çıkacak'' diyen Bahçeli, ''Yoksulluğu ortadan kaldıracağı yerde, yoksulluğu istismar edip, yoksul kalmalarını temin ederek geçici bazı imkanlarla vatandaşımızı oyalıyor. Arkasından da iktidar olmak için oy sözü alıyor. Söz veriyorsan paket eve geliyor, söz vermiyorsun paket bir başkasına gidiyor. Bu ülkeye eziyettir'' ifadelerini kullandı. ''Böyle bir dönemde bu hayat çekilmez'' diyen Bahçeli, ''Bu da böyle devam edemez. Buna bir yol bulmak lazım. 12 Haziran'da bir iktidar değişikliğine karar vermek lazım. 12 Haziran'da bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni nadasa çekmek lazım ve yerine yeni bir iktidarın doğuşuna fırsat vermek lazım'' şeklinde konuştu. Hilal Kart projesini de anlatan Bahçeli, ''Hilal kart, yoksulun hilalle kucaklaşması ve devletçe korunması demektir. İşte Milliyetçi Hareket Partisi buna söz veriyor ve bunu başaracak bir kadroyla iktidara talip oluyor'' dedi. Turhal'dan Zile'ye geçişi sırasında yolda karşılaştığı kadın ve çocuklarla sohbet eden Bahçeli, 15-16 yaşlarındaki bir kızın ''püskevit istiyorum'' demesi üzerine gülümsedi. Bahçeli, Zile ilçe mezarlığında Dursun Önkuzu ve Cafer İnce'nin de aralarında bulunduğu ''ülkücü şehitlere'' ait 3 kabri ziyaret etti. Mezarlara ibrikle su döken Bahçeli, dua etti.