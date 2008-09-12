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Kültür-Sanat

"İki Çizgi" Beyrut ve Oslo yolcusu

Dünya prömiyerini, 65. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yapan Selim Evci'nin ilk uzun metrajlı filmi "İki Çizgi", festival yolculuğuna Beyrut ve Oslo'da devam edecek.

12 Eylül 2008 03:00

Selim Evci'nin yönetmen, yapımcı ve senaristliğini üstlendiği ilk uzun metraj filmi "İki Çizgi", sinemaseverlerle ilk kez 65. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde buluştu.

Venedik'ten sonra Roma ve Milano'da da gösterilen filmin, İtalya'dan sonraki ilk durağı Lübnan olacak.

"İki Çizgi", Beyrut Film Foundation tarafından 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve Ortadoğu'nun önemli festivalleri arasında bulunan Uluslararası Beyrut Film Festivali'nde "International Panorama" bölümünde gösterilecek.

Film, uluslararası Beyrut Film Festivali'nin ardından, Norveç'in başkenti Oslo'da 9-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek "Films from the South"ta Türkiye'yi temsil edecek.

Film, "New Directions" bölümünde seçilen 11 film ile birlikte uluslararası eleştirmenler ödülü "FIPRESCI" için yarışacak.

Bu yıl 18. düzenlenecek festivale, özellikle Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden filmler davet ediliyor.

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