T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"İKAMETGAHI OLMAYANA MEZAR DA YOK" ESKİŞEHİR (A.A)

09 Aralık 2010 14:14

-"İKAMETGAHI OLMAYANA MEZAR DA YOK" ESKİŞEHİR (A.A) - 09.12.2010 - Eskişehir'de bir mahalle muhtarı, kaydı olmayanların cenazelerini köy mezarlığına kabul etmeme kararı aldı. Bir süre önce mahalle statüsüne kavuşan Satılmışoğlu köyü muhtarı Ahmet Tuna AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda köyde kaydı bulunmayan, köyle ilişkisi olmayan kişilerin mezarlığa defnediliğini söyledi. Köy mezarlığının dolmak üzere olduğunu ifade eden Tuna, ''Yeni mezarlık yeri yok. Yabancı kişilerin defnedilmesini önlemek gerekiyor. Sözlü uyarılarımıza kimse aldırış etmedi. Vatandaş Bursa'dan evlenmiş. Kayınpederi vefat edince getirip köy mezarlığına defnetmek istiyor. Başka biri Erzurum'da yaşayan teyzesini gömmek istiyor. Uyarımızı yaklaşık 2 ay önce yazıya döktük. Cami, kahvehane ve bazı yerlere astık. Bunu elbette caydırıcı olsun diye yaptık. Yoksa köye kadar gelen cenazeyi geri çeviremeyiz. Mahalle sakinlerinden biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Önceliği kendi insanımıza vermeliyiz'' dedi. Tuna'nın hazırladığı ve üzerinde ''Satılmışoğlu mahallesinde kaydı ve ilişkisi olmayan şahısların cenazeleri mezarlığa kabul edilmez'' yazılı duyurular mahallenin çeşitli yerlerine asıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24