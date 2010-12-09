-"İKAMETGAHI OLMAYANA MEZAR DA YOK" ESKİŞEHİR (A.A) - 09.12.2010 - Eskişehir'de bir mahalle muhtarı, kaydı olmayanların cenazelerini köy mezarlığına kabul etmeme kararı aldı. Bir süre önce mahalle statüsüne kavuşan Satılmışoğlu köyü muhtarı Ahmet Tuna AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda köyde kaydı bulunmayan, köyle ilişkisi olmayan kişilerin mezarlığa defnediliğini söyledi. Köy mezarlığının dolmak üzere olduğunu ifade eden Tuna, ''Yeni mezarlık yeri yok. Yabancı kişilerin defnedilmesini önlemek gerekiyor. Sözlü uyarılarımıza kimse aldırış etmedi. Vatandaş Bursa'dan evlenmiş. Kayınpederi vefat edince getirip köy mezarlığına defnetmek istiyor. Başka biri Erzurum'da yaşayan teyzesini gömmek istiyor. Uyarımızı yaklaşık 2 ay önce yazıya döktük. Cami, kahvehane ve bazı yerlere astık. Bunu elbette caydırıcı olsun diye yaptık. Yoksa köye kadar gelen cenazeyi geri çeviremeyiz. Mahalle sakinlerinden biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Önceliği kendi insanımıza vermeliyiz'' dedi. Tuna'nın hazırladığı ve üzerinde ''Satılmışoğlu mahallesinde kaydı ve ilişkisi olmayan şahısların cenazeleri mezarlığa kabul edilmez'' yazılı duyurular mahallenin çeşitli yerlerine asıldı.