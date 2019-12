-"İHTİYAÇLARI KARŞILAYAN BİR ANAYASA OLSUN" ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Türk Ocakları Derneğinden Anayasa değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada, ''Konu, siyasi polemiklerden olabildiğince uzak tutularak, milletimizin benimsediği, ihtiyaçlarımızı karşılayabilen, uzun süre değiştirilmesine ihtiyaç duyulmayan 'milli bir eser' niteliğine sahip Anayasa bir an önce yapılmalıdır'' denildi. Anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yasanın 12 Eylülde referanduma sunulacağı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu, siyasi tartışmaların dışında kalmaya, kuruluşundan bu yana özenle koruduğu ilkesi bağlamında polemiğe girmemeye karar vermiştir. Anayasa değişikliği çok ciddi bir meseledir. Siyasi merkezler arasında asgari seviyede bile olsa görüş birliği sağlanmadan yapılacak girişimlerin, umulan faydaları sağlamayacağını, tam tersine problemleri ağırlaştıracağını düşünüyoruz. 1982 Anayasası'nda yapılışından beri mevcut olan eksiklikler, hatalar sonraki dönemlerde yapılan değişikliklerle ortadan kalkmamış, aksine metnin bütünlüğü, dili ve içeriği büsbütün bozulmuştur. Bu gerçek, siyasi merkezler tarafından görülmeli, köklü bir değişiklik için bir an önce ortak çalışmalar başlatılmalıdır. Konu, siyasi polemiklerden olabildiğince uzak tutularak, milletimizin benimsediği, ihtiyaçlarımızı karşılayabilen, uzun süre değiştirilmesine ihtiyaç duyulmayan 'milli bir eser' niteliğine sahip Anayasa bir an önce yapılmalıdır.'' Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 askerin şehit olduğu da anımsatılan açıklamada, ''Doğrudan ülke bütünülüğünü hedef alan bu etnik fitneye karşı siyasi iradenin birlik ve bütünlük içinde gerekli tavır alamaması, gündemin önceliği olmayan polemiklere tıkanması elem verici bir tablodur. Şehitlerimize rahmet, milletimize baş sağlığı diliyoruz'' denildi.