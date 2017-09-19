"İhracatın yeni yıldızı Karadeniz somonu olacak"

İstanbul, 19 Eylül (DHA) - İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Sagun Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, Ortadoğulu alıcıların Karadeniz somonunu çok sevdiklerini söyledi ve \"Karadeniz Somonu çipura ve levrekten sonra ihracatın yıldızı olacak\" dedi.

Karadeniz somonunu ilk kez 18-20 Eylül tarihlerinde Dubai de düzenlenen Seafex fuarında görücüye çıkardıklarını belirten Sagun, Ortadoğulu alıcıların Karadeniz Somonu’nu çok sevdiklerini söyledi.

Dubai de düzenlenen Seafex Fuarı\'na ilişkin açıklama yapan Sagun, çipura ve levrek ile Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya pazarında, Orkinos ile de Japonya pazarında söz sahibi olan Türkiye\'nin, Karadeniz’in yeni gözdesi Karadeniz somonunu da yabancı alıcılarla buluşturduğunu vurguladı.

Her yıl dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen fuarlarda geleneksel olarak balık ikramı yaptıklarını belirten Sagun, \"Türk balıklarını yabancılara tanıtmak için fuarlarda en önemli ihraç ürünlerimizin başında gelen çipura ve levrek balıklarını usta aşçılara pişirterek ziyaretçilere ikram ediyoruz\" dedi ve ekledi:

\"Bu yıl Dubai’de yeni bir ürünümüzün tanıtımını yaptık. Karadeniz’de yetişen ve Norveç Somonu’ndan daha lezzetli olan Karadeniz Somonu’nu Ortadoğulu alıcılara ikram ettik. Çok beğenildi. Daha ilk günde önemli siparişler aldık. Türkiye rekabetin yoğun olduğu dünya pazarında artık yeni bir ürünüyle gücünü pekiştirecek. Tanıtım çalışmalarına hız vereceğiz. İnanıyorum ki çok kısa sürede Karadeniz somonu, çipura ve levrekten sonra ihracatın yeni yıldızı olacak” dedi. (Fotoğraflı)