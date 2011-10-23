-"İhraç istemi art niyetli" ANTALYA (A.A) - 23.10.2011 - İhraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilen MHP Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, ''Milletin değer yargılarına son derece hassasiyet içinde sahip çıkmaya çalışan biriyim. Böyle bir kişinin dengesiz olarak addedilmesi, uyarılmamış olması, kamuoyuna böyle lanse edilmesi art niyet ve demokratik nezaketsizlik'' dedi. İrbeç,''disiplinsiz ve dengesiz'' davranışlarından dolayı Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine inanmakta güçlük çektiğini, partisinden daha önce uyarı almadığını belirletek, onuyla ilgili kendisine bilgi verilmediğini savundu. Parti disiplinine aykırı bir davranışla ilgili kendisine hiçbir açıklama yapılmadığını, telefon edilmediğini ifade eden İrbeç, henüz gerekçeleri bilmediğini söyledi. İhraç isteminden dün haberi olduğunu ve anlamakta zorlandığını vurgulayan İrbeç, ''Hayatının her kademesinde başarılı olmuş, milletin değer yargılarına son derece hassasiyet içinde sahip çıkmaya çalışan biriyim. Böyle bir kişinin dengesiz olarak addedilmesi, uyarılmamış olması, kamuoyuna böyle lanse edilmesi art niyet ve demokratik nezaketsizlik'' dedi. MHP'den dün yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İrbeç'i ''disiplinsiz ve dengesiz'' davranışlarından dolayı kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk ettiği bildirilmişti.