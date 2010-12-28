-"İFTİRA ATANLAR İHANET GİRİŞİMLERİNİN HESABINI VERMELİ" TBMM (A.A) - 28.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kandan, karışıklıktan ve kavgadan beslenen ve bunların artmasını isteyen bir çarpık anlayışa hiçbir zaman sahip olmadığını vurgulayarak, "Terörün ekmeğimiz ve suyumuz olduğuna dönük hayasızca iftira atanlar, önce ekmeğini yediği, suyunu içtiği Türk vatanına ve Türk milletine yönelik ihanet girişimlerinin hesabını vermelidirler ve sonra da yüzleri kalırsa bize laf yetiştirmeye çalışmalıdırlar" dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 2010 yılında millet için adeta kader haline gelen ''yoksulluk, işsizlik, açlık ve sefaletin'' katlanılamaz boyutlara ulaşarak sürdüğünü savundu. 2010 yılında ''yolsuzluk, vurgun ve talanın hız kazanarak sürdüğünü, kanunsuzluk ve asayişsizliğin çığ gibi büyüdüğünü, Türkiye'nin hukuksuzlukların ve ahlaksızlıkların diyarı haline geldiğini'' ileri süren Bahçeli, ''Gerçekten de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yaşattığı hayal kırıklıklarına ve tahribatlara koca bir yıl daha eklenmiş bulunmaktadır'' dedi. ''Türk'ü küçülten, hakir gören, şerefli mazisini lekeleyen, saklı kalmış kinlerini kusmak için fırsat kollayan kim varsa iktidarın pusulası bozuk bölücülük gemisine bindiğini ve Başbakan Erdoğan'ın kaptanlığıyla hızla mesafe almaya başladığını'' öne süren Bahçeli, şunları kaydetti: ''Dağdaki cani AKP ile birlikte umutlanmış, Türkiye'yi ortadan ikiye ayırmak için uygun zamanı bekleyenler, bu iktidarla heyecanlanmıştır. Terörist elebaşısı, Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığında huzura ermiş, Mondros Mütarekesi'nden 92 yıl sonra zımnen imzalanan İmralı Mütarekesi'yle devlet bu defada teröre boyun eğmiştir. İnsaf, izan, merhamet ve milli duygulardan nasibini almamış olan AKP zihniyeti; deyim yerindeyse İmralı sahillerine beyaz bayrakla çıkarak, milletimizin haysiyetini iki paralık etmiştir. Eli kanlı katilin yattığı yerden taşeron örgütünü yönetmesine müsamaha gösterilmiş, avukatları aracılığıyla ve AKP'nin görevlendirdiği kimliği meçhul kişiler vasıtasıyla dağdaki ve şehirdeki uzantılarına mesajlar ve hain projeler ulaştırılmıştır. Egemenlik haklarına sahip Türk Devleti, kendi cezaevinde yatan bir mahkumun tehditlerine maruz kalmış, ancak hükümet bunu üstüne almayarak her defasında topu devlete atmıştır. Biz İmralı canavarıyla yapılan görüşmeleri deşifre ettiğimizde, öfke nöbetlerine kapılan Başbakan bizi 'şerefsizlikle' itham ederek bu iddiamızı reddetmişti. Ancak bugün kimin şerefli, kimin şerefsiz olduğu artık ayan beyan ortaya çıkmış ve muhataplarının alnına nesillerinden bile çıkmayacak kara bir leke olarak kazınmıştır.'' -''YÜCE DİVAN ARTIK KAÇINILMAZDIR''- ''AK Parti ile birlikte çirkefliğin adı dik duruş, ikiyüzlülüğün adı bariyerleri yıkmak, tavizin adı tabuları kırmak ve sırnaşmanın adı ise ezberleri bozmak olmuştur'' diyen Bahçeli, ''demokratik açılım denilen yıkım projesinin'' Türkiye'yi sonunda ''uçurumun kenarına kadar getirdiğini'' ifade etti. ''Damat Ferit kabinelerinin içişleri bakanlarını aratmayan bir zihniyete sahip ilgili koordinatör bakanın, geçen yıl açılım sürecinin iki somut sonucunun gerçekleşeceğinden bahsettiğini'' anımsatan Bahçeli, ''Bunlardan birincisi terörün sonlandırılması ya da minimum seviyeye indirilmesi; diğeri de demokrasi standartlarının yükseltilmesidir. Ne var ki bugün geldiğimiz bu aşamada, bölücü terör, devletle pazarlık yapar hale gelmiş ve demokrasi zedelenmiştir'' dedi. Bahçeli, şunları söyledi: ''Partimizi zan ve töhmet altında bırakarak 'terör biterse MHP de biter, ekmeği suyu bu' diye nitelendiren çürümüş zihniyetlere diyebileceğim şimdilik şudur: MHP, kandan, karışıklıktan ve kavgadan beslenen ve bunların artmasını isteyen bir çarpık anlayışa hiçbir zaman sahip olmamıştır. Aksine iftiraları atanlar mahşeri vicdanda mahkum olacaklar ve yalpalayıp düşmekten başka bir sonları olmayacaktır. Sözümüz kardeşliğe, birliğe ve dirliğe yöneliktir, amacımız Türk milletinin bağımsız yaşaması, huzurlu olması ve sonsuza kadar son vatanında var olmasıdır. Bunun hilafına, bize gıybette bulunanlar müfteridir ve kötü niyetlerine esir olanlardır. Bizim ekmeğimiz de suyumuz da Türk'tür, Türkçe'dir, Türk tarihidir ve Türk milletine ait olan her değerdir. Bunu dışında, terörün ekmeğimiz ve suyumuz olduğuna dönük hayasızca iftira atanlar; önce ekmeğini yediği, suyunu içtiği Türk vatanına ve Türk milletine yönelik ihanet girişimlerinin hesabını vermelidirler ve sonra da yüzleri kalırsa bize laf yetiştirmeye çalışmalıdırlar. PKK açılımının koordinatörlüğü ve en hararetli militanlığını yapan bu şahsın da Yüce Divan'a gitmesi artık kaçınılmazdır.''