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Yaşam

"İFAKAT"A MACARİSTAN'DAN ÖDÜL PECS (A.A)

10 Ekim 2010 16:42

-"İFAKAT"A MACARİSTAN'DAN ÖDÜL PECS (A.A) - 10.10.2010 - Yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı ve Karadenizli kadınların zor yaşam şartlarını anlatan belgesel film ''İfakat'', Macaristan'da büyük başarı kazandı. 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan Macaristan'ın Pecs kentinde, 4-10 Ekimde düzenlenen 2. Uluslararası Cinepecs Film Festivaline katılan ''İfakat'', belgesel dalında ''Proxima'' ödülünü kazanırken, festivalde ödül alan ilk Türk belgesel filmi de oldu. 16 ülkeden 70 filmin iştirak ettiği festivalde, hem Macar seyircilerin hem de festivale katılan sinemacıların beğenisini kazanan ''İfakat'', festival jürisinden de tam not aldı. 2. Uluslararası Cinepecs Film Festivali yönetiminden yapılan açıklamada, festivalin bu gece yapılacak kapanış galasında ödüllerin dağıtılacağı belirtildi. Belgeselin yönetmeni Orhan Tekeoğlu, çok zor şartlarda çektiği bu filmin önemli bir uluslararası festivalde ödül kazanmasından mutlu olduğunu, bu ödülü Karadenizli kadınlara adadığını söyledi. ''İfakat'' çeşitli festivaller de de yarışmaya devam edecek.

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