-"İDDİALAR AŞIK VEYSEL'DEN ŞİİR OKUYARAK GİDERİLMEZ" ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Süheyl Batum, Wikileaks'te yer alan iddialar konusunda, ''Bunlar, öyle Aşık Veysel'den şiir okuyarak giderilecek şeyler değildir'' dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Batum, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. CHP'de Wikileaks belgeleri ve belgelerdeki iddialara ilişkin çalışma yapan komisyonun ilk raporunu MYK'ya sunduğunu aktaran Batum, parti olarak bu belgeleri çok önemsediklerini ifade etti. ''Hükümet, önemsizleştirmeye çalışsa da yer alan iddiaların Türkiye'de çok zamandan beri tartışılan yolsuzluk iddialarıyla örtüştüğünün kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz'' diyen Batum, TÜPRAŞ özelleştirmesine ilişkin yolsuzluk iddialarının buna örnek gösterilebileceğini kaydetti. CHP'nin TÜPRAŞ özelleştirmesinde yolsuzluk iddialarını daha önce gündeme getirdiğini hatırlatan Batum, bu iddiaların aynı şekilde Wikileaks belgelerinde de yer aldığını savundu. Wikileaks belgelerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin iddiaların dış basında da tartışıldığını ileri süren Batum, bunun üzüntü ve utanç verici bir durum olduğunu söyledi. Batum, şöyle konuştu: ''Bunlar, öyle Aşık Veysel'den şiir okuyarak giderilecek şeyler değildir. Kesinlikle değil. Biz, Sayın Başbakan'ın Aşık Veysel'den okuduğu 'Aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın külü yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu, hedefi, yolu yalandır' mısralarını çok önemsiyoruz. Bunları keşke Sayın Başbakan ile arkadaşları, daha önceki birtakım davalarda, sadece iddialarla haysiyetleriyle oynanan kişiler konusunda da hatırlasaydı, ne iyi olurdu, diyoruz.'' Türkiye'de herhangi bir işe girerken kişilerden sabıkasının olmadığına dair belge istendiğini hatırlatan Batum, ''Yani, Sayın Başbakan'ın zannettiği gibi değil işler. Olmayan şeylerin bile belgesini Türkiye'de soruyorlar. Şimdi bu kadar ciddi iddiaların ortaya atıldığı bir yerde, biz de Sayın Başbakan'dan, bu iddialar Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı konusundaki iddialar, nasıl olur da bu kadar dış basında tartışılır ve Amerikan diplomatlarının belgelerine de yansır, bunun cevabını istiyoruz. Şiir falan istemiyoruz'' dedi. Batum, partisinin Wikileaks konusunu Meclis gündemine taşıdıklarını belirterek, konunun takipçisi olmayı sürdüreceklerini vurguladı. -PROTESTOCU ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE- Toplantıda, Başbakan Erdoğan'ın Dolmabahçe'de rektörlerle yaptığı buluşmayı protesto eden gençlere polisin müdahalesinin de ele alındığını bildiren Batum, ''Biz, 'İleri demokrasiye geçtik' gibi safsatalarla zaman kaybederken, 'Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçtik' denilirken, inanılmaz bir durumla karşı karşıyayız'' diye konuştu. Öğrencilere yönelik daha önce de benzer müdahaleler yaşandığını ifade eden Batum, olayla ilgili ''Türkiye'nin, iktidar tarafından, demokrasi safsatası adı altında totaliter bir rejime götürüldüğünün açık kanıtıdır'' ifadesini kullandı. CHP'nin, gençlerin arkasında olduğunu vurgulayan Batum, gençlere hukuksal destek vereceklerini, konuyu araştırma önergesiyle Meclis gündemine taşıyacaklarını kaydetti. -TÜRKLER DAVASININ ZAMAN AŞIMINA GİRMESİ- DİSK'in kurucu genel başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesine ilişkin davanın zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle ortadan kaldırılması konusunu MYK'da ele aldıklarını bildiren Batum, davanın yargı aşamasının büyük bölümünün AK Parti iktidarı döneminde geçtiğini ifade etti. İktidarın, davanın zaman aşımına uğramasında sorumluluğu olanlardan hesap sorması gerektiğini kaydeden Batum, bunun yapılmaması halinde, AK Parti'nin, ''yargıda duyarlı yaklaşım'' söylemlerinin gerçeği yansıtmayacağını savundu. -BALBAY, ÖZKAN VE HABERAL'IN CHP LİSTELERİNDEN MİLLETVEKİLİ YAPILACAĞI İDDİASI- Batum, CHP'nin bundan böyle aylık ekonomi bülteni yayımlayacağını ve bu bültenin belli yerlere ücretsiz olarak dağıtılacağını da açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Batum, Ergenekon davasında tutuklu bulunan Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve Mehmet Haberal'ın, 2011 seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili yapılacakları iddialarını da cevapladı. Süheyl Batum, ''Böyle bir şey MYK toplantısında konuşulmadı. Bunlar haziran seçimleri yaklaşırken konuşulur, değerlendirilir. Biz de size bilgi veririz. Ama, CHP tüzel kişiliği olarak böyle bir şey tartışmadık. Bireysel olarak bunlar tartışılmış olabilir. Tüzel kişilik olarak ise böyle bir karar verildiği zaman sizlere de haber verilir'' diye konuştu. Batum, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 18 Aralıktaki olağanüstü kurultay öncesinde eski Genel Başkan Deniz Baykal ve eski Genel Sekreter Önder Sav ile görüşeceğini söylediği ifade edilerek, bu görüşmenin ne zaman olacağı sorusu üzerine, Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerin yapılması yönünde bir isteği olduğunu, ancak zamanını konuşmadıklarını kaydetti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, CHP'ye katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ''Ne kadar iyi olur'' karşılığını veren Batum, kapılarının CHP'nin ilkelerini benimseyen herkese açık olduğunu vurguladı.