-"İÇ TEHDİT' İKTİDAR OLDU" ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin değiştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesinin Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılmamasına ilişkin, ''Komutanların tavrı, sessiz bir direniştir. Ordu, sessiz bir muhtıra vermiştir. 'Kırmızı Kitap'taki irtica, Türkiye'de iktidar oldu'' dedi. Cindoruk, yaptığı yazılı açıklamada, Hükümet'in, son MGK toplantısında, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nden irticayı çıkardığını ve bu konuda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Londra'ya gidişi sırasında, söz konusu belgenin yeniden yazıldığını açıkladığını belirterek, şunları kaydetti: ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hassasiyetlerine göre değil, AKP iktidarının isteklerine göre hazırlanmış bir Milli Güvenlik Siyaset Belgesi oluşturulmuştur. Değerli ordu komutanlarımızın Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılmayışları, basite alınacak bir olay değildir. Bu, sessiz bir direniştir. Ordu, bu yolla bir muhtıra vermiştir. 'Kırmızı Kitap'taki irtica, Türkiye'de iktidar oldu. Bunu, algılamamız gerekir. Türk ordusunun bu işi sadece böyle bir eylemle sonuçlandıracağını, bitireceğini sanmıyorum. Bu kararı verirken, ardından yapılacak aşamaları da tespit etmiştir. Hükümetin de, bizlerin de, bu meseleye çok dikkatle eğilmemiz gerekir. Bir Silahlı Kuvvetler mensubunun, Cumhurbaşkanının davetine gitmemesi, emre itaatsizlik olmaz. Ama, bunun bir siyasi duruş ve bir siyasi direniş olduğunu hepimiz kabul etmeliyiz, disiplin içerisinde yapıldığını da ifade etmeliyiz. Çünkü, söz konusu duruş, en baştakinden, en küçük rütbelisine kadar disiplin içinde uygulanmıştır. Bunu, iktidarın, muhalefetin ve basının iyice irdelemesi gerekir.'' Cindoruk, Türkiye'nin en büyük ve en güçlü kurumu olan TSK'nın, hükümetle ayrılığa düştüğünü ve bu ayrılığın, rejimle ilgili olduğunu ifade ederek, ''Türk Ordusunun bu rahatsızlığını, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakanın, kendilerine karşı bir tavır olarak bilmelerini ve araştırmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye, rejimin değiştirilmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor'' diye konuştu.