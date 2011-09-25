-"İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi" açıldı ŞANLIURFA (A.A) - 25.09.2011 - Şanlıurfa Belediyesince restore edilen tarihi binada oluşturulan ''İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi'', Tarihi Kentler Birliği (TKB) toplantısı kapsamında kentte gelen misafirlerin katılımıyla açıldı. TKB Şanlıurfa buluşması için kente gelen, aralarında Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Metin Sözen ile bazı kentlerin belediye başkanlarının bulunduğu grup, kentteki ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak restorasyonu devam eden tarihi Mahmutoğlu Kulesi'ni gezerek, buradaki çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Sözen, daha sonra, kentte 1960'lı yıllarda müzik kültürünün icra edildiği önemli mekanlardan biri olan, Yasin'in Kahvesi olarak adlandırılan tarihi binada, Şanlıurfa Belediyesince yapılan restorasyonun ardından oluşturulan ve sanatçı İbrahim Tatlıses'in adı verilen müzik müzesinin açılışına katıldı. Açılışın ardından müzeyi gezen vatandaşlar, aralarında İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu Şanlıurfa müziğinin önemli isimlerinin heykellerinin olduğu bölümde fotoğraf çektirdi. Daha sonra müzenin yan tarafında oluşturulan, ÇEKÜL Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in adının verildiği ''kültür salonu''nun açılışına katılan davetliler, sıra gecesi ekibinin seslendirdiği yöresel türküleri dinledi. Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, açılışların ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İbrahim Tatlıses, Mehmet Özbek ve Metin Sözen'in Türkiye'ye mal olmuş değerli insanlar olduğunu ifade etti. Türkiye'de Şanlıurfa yöresi ve Şanlıurfa sanatçıları olmadan müziği düşünmenin mümkün olmadığını belirten Fakıbaba, şöyle konuştu: ''Bütün müzisyen arkadaşlar, sanatkar arkadaşlar bu müzeye İbrahim beyin ismini uygun gördü. Dediler ki buranın ismi İbrahim Tatlıses Müzesi olacak. İleride belki burası sadece İbrahim Tatlıses Müzesi yapılır, sonradan sadece Urfa'ya yönelik bütün müzik kültürümüzü tanıtan bir müzik müzesi yapılabilir. Üniversiteyle de görüşme halindeyiz, konservatuvar bölümü açılacak ve bunun başına da inşallah Mehmet Özbek hocamız gelecek. Yani bu kadar değerleri çok fazla olan bir yerde özellikle sanatçı arkadaşlarımızın kararıyla İbrahim Tatlıses isminin verilmesi bir Şanlıurfalı olarak beni çok mutlu etmiştir.'' -''Tatlıses en kısa zamanda müzeye gelecek''- Hastanede tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'le dün telefonda görüştüklerini belirten Belediye Başkanı Fakıbaba, şunları kaydetti: ''İbrahim Tatlıses'in sağlığını bütün Türkiye'ye müjdelemek istiyorum, daha iyiye gittiğini kendisi söyledi. Kısa zamanda kendisi buraya, Şanlıurfa'ya gelecek ve ilk geleceği yer İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi olacak, onun mesajını verdi. Sürekli kendisiyle telefonda konuşuyoruz, sağlığı her geçen gün iyiye gidiyor, ona acil şifalar diliyoruz ve dua ediyoruz.'' ÇEKÜL Başkanı Metin Sözen'in de ''bir kültür ve sanat kahramanı'' olduğunu ifade eden Fakıbaba, ''Ne kadar belediye başkanı varsa bize ders veren, kültürü ve sanatı öğreten en büyük büyüğümüzdür. Allah uzun ömürler versin'' dedi. Sözen'in adının verildiği kültür salonunun bir başlangıç olduğunu ifade eden Fakıbaba, ''Bu civarı genişleteceğiz ve Metin Sözen adına uygun, yakışır bir kültür merkezi haline getireceğiz'' diye konuştu. Sözen de adının kültür salonuna verilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, ''Şu anda burada bulunduğumuz kapıda Şanlıurfa yeniden fethediliyor. Şanlıurfa yeniden kendi geçmişini bütünleştirerek kendi geleceğe akmak istiyor. Buna emek veren insanların varlığı ve hala diri durması bence geleceğin teminatı olarak görülüyor'' dedi. -''Tarihin sıfır noktası''na ziyaret- Açılışların ardından TKB üyeleri, 11 bin 500 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen ve ''tarihin sıfır noktası'' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye geçerek, tarihi alanı gezdi. Burada Göbeklitepe Kazıları Başkanı Prof. Dr. Klaus Schmidt tarafından TKB konuklarına Göbeklitepe'nin tarihi durumu ve kazı çalışmaları hakkında bilgi verildi.